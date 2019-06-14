«Создали мониторинговые группы»: Наталья Кочанова рассказала о том, как Администрация работает с обращениями граждан

Новости Беларуси. Работа с гражданами будет продолжена, а практически все обращения, поступившие в ходе «Большого разговора с Президентом», уже получили ответ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем с каждым случаем разбирались индивидуально, а прежде, чем принять решение, выезжали на места. К главе государства в рамках «Большого разговора» обратились почти 2500 человек. Впрочем, Администрация Президента работу с гражданами проводит постоянно и использует для этого разные методы. С подробностями – корреспондент Екатерина Жилянина.

Ежегодно в Администрацию Президента поступают тысячи обращений. Письма, открытки, телеграммы… В последнее время, конечно, белорусы все больше используют электронные сервисы. Но многие со своей проблемой предпочитают прийти лично на прием. Проводят приемы в том числе руководители политического штаба Президента – глава Администрации и ее заместители.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:

Подтвердилась истина та, что люди доверяют нашему Президенту и стараются вынести такие вопросы на рассмотрение именно Президента. Та работа, которая проводится в нашей стране в соответствии с законом «Об обращениях граждан», конечно, дает свои результаты. То, что местные органы власти решают эти вопросы и могут решать их быстро, когда действительно есть такие серьезные обращения, которые поступают в вышестоящие инстанции, мы тоже увидели. Но хотелось бы, конечно, чтобы местные органы власти более оперативно принимали такие решения на местах тогда, когда люди обращаются непосредственно к ним.

Около 40 % обращений касаются компетенции местных органов власти. В последнее время, кстати, в Администрации Президента все чаще практикуют выездные приемы. С одной стороны, не все белорусы имеют возможность приехать со своими вопросами в Минск, а с другой – так проще оценить реальное положение дел в регионах.

Наталья Кочанова:

Мы даже сделали такой анализ и срез, в какой области какие вопросы наиболее актуальны сегодня. Например, если Витебская область – наиболее актуальный вопрос ремонта дорог. То есть дороги, благоустройство дворовых территорий – это то, что касалось Витебской области. Если это Могилевская область, то были вопросы, касающиеся труда и социальной защиты. Прежде всего, конечно, вопросы занятости. Мы сегодня очень активно работаем с новым Институтом стратегических исследований и Институтом социологических исследований Академии наук, когда вместе анализируем ту ситуацию, которая происходит внутри страны.

Президент не раз обращал внимание: случаи, когда письма граждан на рассмотрение перенаправляются в те самые органы, на которые, собственно, и жаловался человек, недопустимы. Поэтому работа построена таким образом, что даже после полного разбора ситуации, после того, как получена исчерпывающая информация, сотрудники Администрации все равно выезжают на место, чтобы оценка и решение были абсолютно объективными.

Наталья Кочанова:

Мы создали мониторинговые группы. Мы анализируем ситуацию, видим, что из одного региона поступают обращения той или иной тематике – выезжает мониторинговая группа, на местах работает с людьми, смотрит, на самом деле какая ситуация складывается. Важно, чтобы эти обращения были рассмотрены своевременно. И самое главное – справедливо.