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«Создали мониторинговые группы»: Наталья Кочанова рассказала о том, как Администрация работает с обращениями граждан

14 июня 2019 17:10
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Новости Беларуси. Работа с гражданами будет продолжена, а практически все обращения, поступившие в ходе «Большого разговора с Президентом», уже получили ответ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Создали мониторинговые группы»: Наталья Кочанова рассказала о том, как Администрация работает с обращениями граждан-1

Причем с каждым случаем разбирались индивидуально, а прежде, чем принять решение, выезжали на места. К главе государства в рамках «Большого разговора» обратились почти 2500 человек. Впрочем, Администрация Президента работу с гражданами проводит постоянно и использует для этого разные методы. С подробностями – корреспондент Екатерина Жилянина.

«Создали мониторинговые группы»: Наталья Кочанова рассказала о том, как Администрация работает с обращениями граждан-4

Ежегодно в Администрацию Президента поступают тысячи обращений. Письма, открытки, телеграммы… В последнее время, конечно, белорусы все больше используют электронные сервисы. Но многие со своей проблемой предпочитают прийти лично на прием. Проводят приемы в том числе руководители политического штаба Президента – глава Администрации и ее заместители.

«Создали мониторинговые группы»: Наталья Кочанова рассказала о том, как Администрация работает с обращениями граждан-7

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Подтвердилась истина та, что люди доверяют нашему Президенту и стараются вынести такие вопросы на рассмотрение именно Президента. Та работа, которая проводится в нашей стране в соответствии с законом «Об обращениях граждан», конечно, дает свои результаты. То, что местные органы власти решают эти вопросы и могут решать их быстро, когда действительно есть такие серьезные обращения, которые поступают в вышестоящие инстанции, мы тоже увидели. Но хотелось бы, конечно, чтобы местные органы власти более оперативно принимали такие решения на местах тогда, когда люди обращаются непосредственно к ним.

«Создали мониторинговые группы»: Наталья Кочанова рассказала о том, как Администрация работает с обращениями граждан-10

Около 40 % обращений касаются компетенции местных органов власти. В последнее время, кстати, в Администрации Президента все чаще практикуют выездные приемы. С одной стороны, не все белорусы имеют возможность приехать со своими вопросами в Минск, а с другой – так проще оценить реальное положение дел в регионах.

«Создали мониторинговые группы»: Наталья Кочанова рассказала о том, как Администрация работает с обращениями граждан-13

Наталья Кочанова:
Мы даже сделали такой анализ и срез, в какой области какие вопросы наиболее актуальны сегодня. Например, если Витебская область – наиболее актуальный вопрос ремонта дорог. То есть дороги, благоустройство дворовых территорий – это то, что касалось Витебской области. Если это Могилевская область, то были вопросы, касающиеся труда и социальной защиты. Прежде всего, конечно, вопросы занятости.

Мы сегодня очень активно работаем с новым Институтом стратегических исследований и Институтом социологических исследований Академии наук, когда вместе анализируем ту ситуацию, которая происходит внутри страны.

«Создали мониторинговые группы»: Наталья Кочанова рассказала о том, как Администрация работает с обращениями граждан-16

Президент не раз обращал внимание: случаи, когда письма граждан на рассмотрение перенаправляются в те самые органы, на которые, собственно, и жаловался человек, недопустимы. Поэтому работа построена таким образом, что даже после полного разбора ситуации, после того, как получена исчерпывающая информация, сотрудники Администрации все равно выезжают на место, чтобы оценка и решение были абсолютно объективными.

«Создали мониторинговые группы»: Наталья Кочанова рассказала о том, как Администрация работает с обращениями граждан-19

Наталья Кочанова:
Мы создали мониторинговые группы. Мы анализируем ситуацию, видим, что из одного региона поступают обращения той или иной тематике – выезжает мониторинговая группа, на местах работает с людьми, смотрит, на самом деле какая ситуация складывается. Важно, чтобы эти обращения были рассмотрены своевременно. И самое главное – справедливо.

«Создали мониторинговые группы»: Наталья Кочанова рассказала о том, как Администрация работает с обращениями граждан-22

Во время «Большого разговора», который состоялся в марте 2019 года, прошла акция «Вопрос Президенту». Александру Лукашенко белорусы адресовали 2500 писем. Вопросы самые разные: людей волновала ситуация на рынке, на конкретных предприятиях, экология, цены, зарплаты в регионах, строительство жилья, кредиты, поддержка молодых семей и более раннее использование семейного капитала.

Президент Беларуси: Мы очень много сделали, чтобы человек сегодня мог заработать для себя и для своей семьи

Нерешенными на данный момент остались около 100 вопросов. Дело в том, что по статистике 40 % обращений касаются деятельности республиканских органов власти. Наметилась даже такая тенденция: людей беспокоят не только личные проблемы, они вносят предложения, которые касаются разных сфер деятельности. Некоторые из них требуют детального изучения. И, возможно, даже корректировки нормативных актов. Такая работа тоже ведется.

«Создали мониторинговые группы»: Наталья Кочанова рассказала о том, как Администрация работает с обращениями граждан-25

# Большой разговор с Президентом # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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