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БЖД с начала года перевезла свыше 1,5 млн пассажиров в сообщении с РФ

02 августа 2023 11:41
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За семь месяцев текущего года Белорусская железная дорога перевезла в сообщении с Российской Федерацией на 6,2% пассажиров больше, чем за аналогичный период 2022 года. Такие данные опубликованы пресс-службой БЖД. 

Названы и самые популярные направления: Москва и Санкт-Петербург. На долю перевозок между РБ и этими крупнейшими российскими городами приходится около 87% прямого международного сообщения, а это свыше 1 180 тысяч пассажиров. 

В белорусском железнодорожном ведомстве обратили внимание, что между двумя странами организовано сообщение в направлении российской столицы, Санкт-Петербурга, Адлера, Калининграда, Мурманска, Архангельска, Анапы, Самары. Каждый день пассажиров между Россией и Беларусью перевозят сто пятьдесят поездов.  

# Белорусская железная дорога # общество

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