Череп мамонта обнаружили в Ветковском районе. Останки древнего животного могли пролежать более 20 тысяч лет

Новости Беларуси. Водолазы Гомельского областного управления МЧС буквально взорвали интернет. Изображения черепа мамонта, поднятого ими со дна реки Беседь в Ветковском районе, 1 августа появились в Сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня артефакт стал доступен и нашей съемочной группе. Плановая проверка водоема на безопасность для купальщиков привела к неожиданному открытию. На глубине более 5 метров среди коряг выступал череп доисторического млекопитающего.

Александр Т ишков, старший инструктор-спасатель водолазно-спасательной службы Г омельского областного управления МЧС: Шел по дну – такие места интересные, коряги. Наткнулся на такую вещь – сзади два «барашка». Они симметричные – ну, это не камень, стало понятно. Свои мысли в голове были. Начал осматривать просто. Увидел, что это череп. В воде все увеличивается раза в три примерно. Прикинул – может быть корова, буйвол. А потом примерил – великоватый. Он был частично закопан, наполовину примерно в грунте. Обвязали альпинистской веревкой, товарищи с берега тянули веревкой, а я уже на дне приподнимал.

По оценке археологов, останки древнего животного могли пролежать в этом месте более 20 тысяч лет, находка уникальная. Череп хорошо сохранился – все детали целы, кроме нижней челюсти и бивней.

Юрий Панков, заведующий отделом археологии и охраны историко-культурного наследия музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Находки целых черепов мамонта на территории Гомельской области редки. Известны по крайней мере три случая. Первый – 1897 год, когда в реке Сож возле фольварка Островки был обнаружен череп мамонта. Специально для князя Федора Ивановича Паскевича его забрали во дворец, и потом по наследству он уже перешел в музей, где хранился до начала Великой Отечественной войны.

Следующая находка была сделана уже в начале XXI века во время археологических раскопок в верхней палеолитической стоянке в Юровичах Калинковичского района.

2023 год для региона богат на «послания из прошлого». В июле школьник нашел бивень около реки в Гомеле. А в феврале житель областного центра обнаружил зуб мамонта.