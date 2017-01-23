Готовим мороженое с соленой карамелью

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Не конфета, не печенье, а сплошное наслажденье. Тает замороженное вкусное мороженое.

С вами Алена Высоцкая и я с большой радостью призываю к экрану всех сладкоежек. Особенно этот сюжет понравится детям. Ведь у них тот самый возраст, когда для полного счастья достаточно одного лишь мороженого.

А я покажу, как с помощью мороженого удивить не только детей, но и взрослых, обогатив его вкусом соленой карамели.

Я использую мороженое «Юкки. Пломбир». Это классический стандарт мороженого, изготовленного из натуральных сливок по традиционной рецептуре. Без консервантов, искусственных ароматизаторов и красителей. «Юкки. Пломбир» – это натуральный чистый сливочный вкус и нежная кремистая текстура.

Самое сложное в этом рецепте – выполнить два условия. Первое – выбрать правильное мороженое. А второе – очень строго по рецепту приготовить карамель.

Сахар я делю на порции, чтобы постепенно превращать его в карамель. Высыпаю в кастрюльку первые 50 грамм и аккуратно наблюдаю. Огонь небольшой. И помните: не мешать. Все, что вы должны сделать перед тем, как плавится сахар на небольшом огне, можно максимум покачивать сотейник для того, чтобы распределять равномерно уже загустевшую карамель.

Растопилась первая часть – всыпаем вторую. И так, пока весь сахар не растопился. Не передержите, иначе карамель будет горчить. Когда сахар почти весь растаял, на вторую плиту ставим нагреваться сливки.

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Карамель загустевает, сейчас можно добавить соль. Сливки не доводите до кипения и в несколько заходов аккуратно, постоянно помешивая, вводим их в карамель.

Карамель почти готова, осталось минут 6-8, хорошенько перемешивая, подержать ее на большом огне. И, собственно, все. Карамель должна остыть перед тем, как мы ее подадим к мороженому. А я в это время быстро приготовлю панировку и обжарю арахис.

Олеся Сидукова, врач-гигиенист, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:

Качественное мороженое, изготовленное из натуральных продуктов, является цельным десертом, а также благоприятным пищевым продуктом, который необходимо включать в наш рацион. Порция такого лакомства не только снабдит нас дополнительной энергией, но также позволит снабдить организм кальцием и другими минеральными веществами. Такими, как магний и фосфор.

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Осталось только сервировать наше блюдо.

Очень быстро, чтобы не растаяло мороженое, сформировать шарик, обмокнуть в панировке, положить на основу. Вы можете использовать фрукты. Я использую домашние хрустящие вафли. И полить карамелью.

Лакомство для детей и взрослых готово. Выбирайте хорошие продукты, готовьте с удовольствием. С вами была Алена Высоцкая. Приятного аппетита!