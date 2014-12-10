Гомельчане покупали доли в сгоревшем доме, чтобы после законно получить льготные кредиты и субсдии - возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. В Гомеле проходит уникальный судебный процесс. Два десятка гомельчан умудрились стать совладельцами сгоревшего дома уже после пожара и на законных основаниях в дальнейшем получить льготные кредиты и субсидии на строительство нового жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прокуратура и Комитет государственного контроля выявили пробел в законодательстве и теперь в судебном порядке пытаются вернуть в казну порядка миллиарда рублей, полученных гражданами по сомнительной схеме.

Александр Добриян, СТВ:

Полусгоревшие руины этого бревенчатый дома, общей площадью чуть более 30 квадратных метров, предприимчивые гомельчане превратили в настоящую жилищную пирамиду. Они делили доли в этом помещении, уже признанном непригодным для проживания, и продавали. И, кстати, это могло продолжаться до бесконечности.

Вначале за помощью к государству обращались «погорельцы» с одной четвёртой, потом одной восьмой долей в праве собственности на дом. Но каждый дольщик, воспользовавшись льготами, множил после себя участников этого «необычного ЖСК». В райадминистрации забили тревогу, когда дольщики пошли что называется «пачками», а их доли стали просто неприлично малы.

Александр Курочкин, начальник отдела жилищной политики администрации Центрального района Гомеля:

Было установлено, что в некоторых долях было собственности не более 20 квадратных сантиметров. Это и обратило на себя внимание, что люди стали излишне пользоваться льготными кредитами.

Неладное заподозрили и в банке. Почти два десятка жильцов, прописанных по одному гомельскому адресу, за четыре года получили почти полмиллиарда государственных субсидий, плюс льготные кредиты. Всё это - вне очереди и, как оказывается, на вполне законных основаниях.

Алексей Гавриков, заместитель прокурора Гомеля:

Люди, приобретая данные доли в право собственности, регистрировались в этом аварийном доме и становились на учет в администрации Центрального района как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. После чего подавляющее большинство из них успели получить или льготные кредиты для улучшения жилищных условий, а некоторые даже и безвозмездные субсидии.

Если бы не жадность самих участников «треста погорельцев», то скорее всего об этой хитрости никто бы никогда и не узнал. Однако злоупотребление пробелом в законе приобрело просто неприличную форму. Не заметить было невозможно.

Александр Добриян, СТВ:

Участники этой строительной пирамиды возможно даже не подозревают, как выглядит помещение, в котором они приобретали доли. Адрес Портовая, 13 скрыт за этим глухим 3-метровым забором. Здесь даже нет калитки. Но это и не важно: дольщики приобретали не квадратные метры в этой лачуге, а право на льготы при строительстве нового жилья. И именно этот факт даёт надежду на то, что прокуратуре удастся в судебном порядке признать все сделки мнимыми.

Правда, участники «треста погорельцев» деньги в казну возвращать не спешат и пока тратят их на адвокатов в суде. По понятным причинам от общения с журналистами они тоже воздерживаются. А тем временем, вне зависимости от решения суда, найденную ими лазейку в законе в ближайшее время предстоит устранить белорусским законодателям.

Ольга Краснобаева, главный специалист Комитета государственного контроля Гомельской области:

Существует некоторый пробел в законодательстве в данной области. Поэтому по результатам проверки Комитет госконтроля Гомельской области в установленном порядке внес предложения по изменению законодательства с целью недопущения подобной ситуации в дальнейшем.

Случай на Портовой, 13 уникален прежде всего количеством участников пирамиды. Однако тот же пробел белорусы уже использовали и ранее. Схожую схему выявляли в Минске, но законодательство с тех пор так и не изменилось.