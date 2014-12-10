Кончита Вурст, Нагиев, Робин Уильямс: топ-10 самых популярных мужчин в Беларуси-2014 опубликовал Яндекс

Пресс-служба компании «Яндекс», ссылаясь на годовые результаты анализа поисковых запросов пользователей из Беларуси, опубликовала ежегодный рейтинг самых популярных персон среди мужчин.

Самым «интересным» мужчиной (или все же Яндекс перепутал - женщиной?) стал Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст.

1. Томас Нойвирт (Кончита Вурст)

Вы удивлены? «Бородатая женщина», не просто победила на «Евровидении-2014», она сотрясла умы традиционной части населения планеты.

ОН или ОНА? Каламбур, но этот человек и сам не определился - он мальчик, или девочка. Подробнее читайте здесь!

2. Дмитрий Нагиев

Российский шоумен, телеведущий, актер. Сыграл главную роль в нашумевшем молодежном сериале «Физрук».



3. Робин Уильямс

Знаменитый американский комик Робин Уильямс попал в рейтинг, как бы цинично не звучало, благодаря своей смерти.

Робин Уильямс покончил с собой в августе 2014. Подробности здесь.

4. Михаэль Шумахер

К сожалению, 2014 стал для легендарного автогонщика худшим не только в карьере, но явно и в жизни.

Михаэль Шумахер получил серьезную травму на горнолыжном курорте во французских Альпах. Подробности здесь.

5. Виктор Янукович

Бывший президент Украины.

6. Артур Сопельник

Российский актер. Еще один герой сериала «Физрук».

7. Евгений Плющенко

Всемирно известный российский фигурист. Практически такой же масштаб во время Олимпиады приобрел скандал с его участием.

Евгений Плющенко заявлял: то буду выступать, то не буду, то завершаю карьеру после Олимпиады, то нет... Подробности читайте здесь.

8. Петр Порошенко

Действующий президент Украины.

9. Тео Джеймс

Британский актер, исполнитель главной роли в фильме «Дивергент».

10. Максим Чернявский

Украинский бизнесмен, бывший муж певицы Анны Седоковой.



К слову, Топ-10 среди женщин возглавила певица Жанна Фриске, биатлонистка Дарья Домрачева оказалась на второй строчке. Замкнула десятку фристайлистка Алла Цупер.

Переживает Алла Цупер по этому поводу или нет, мы не знаем, зато в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ олимпийская чемпионка рассказала, о чем мечтает! Читайте здесь. Смотрите видео!