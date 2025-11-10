В Беларуси пройдёт Международный форум «Никто не забыт, ничто не забыто»

С 13 по 15 ноября 2025 года в Минске и Бресте состоится Международный Белорусско-Российский форум «Никто не забыт, ничто не забыто». Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне – дате, которая имеет особое значение для народов Беларуси и России, для которых память о подвиге и цене мира остается неотъемлемой частью национальной идентичности.

Форум пройдет на площадках Национальной библиотеки Беларуси и Российского центра науки и культуры в Бресте. Он объединит представителей ведущих научно-образовательных и культурно-просветительских учреждений двух стран. Соорганизаторами выступают Россотрудничество в Республике Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, Минский городской и Минский областной институты развития образования. Мероприятие организовано при поддержке Министерства просвещения России в рамках государственного задания.

Основной темой обсуждения станет преподавание истории Великой Отечественной войны в современных школах и вузах, а также пути сохранения исторической памяти и противодействие фальсификации исторических фактов. Актуальным является обмен опытом между российскими и белорусскими педагогами, учеными, музейными работниками – теми, кто формирует у молодежи уважение к исторической правде и подвигу своего народа.

Торжественное открытие форума пройдет 13 ноября в Национальной библиотеке Беларуси. С приветственными словами выступят генеральный директор библиотеки Вадим Гигин, руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси Юрий Макушин, ректоры Минского городского института развития образования Татьяна Мороз, и Тульского государственного педагогического университета им. Льва Толстого Константин Подрезов, Минского областного института развития образования Федор Дробеня, декан исторического факультета БГПУ им. М.Танка Сергей Шупляк и проректор по международному сотрудничеству ТГПУ им. Л.Толстого Жанна Фомичева.

Отдельного внимания заслуживает запланированное выступление председателя Синодального отдела по сотрудничеству со светскими учреждениями образования, руководителя Национального мемориального комплекса «Храм-памятник в честь всех святых и в память о жертвах, Отечеству нашему послуживших» отца Федора Повного. Его доклад «Никто не забыт, ничто не забыто» призван обозначить духовно-нравственное измерение темы форума, ведь сохранение исторической памяти – это не только научная и педагогическая, но и моральная обязанность общества.

В пленарном заседании форума прозвучат доклады ведущих исследователей. Доктор исторических наук, старший научный сотрудник ТГПУ им. Л.Толстого Александр Клейменов представит сравнительный анализ трактовок событий Великой Отечественной войны в западных школьных учебниках. На примерах изданий Франции, Великобритании и США он продемонстрирует тенденцию к искажению роли Советского Союза в победе над нацизмом и преуменьшению значения Красной Армии в разгроме фашизма. Кандидат исторических наук, проректор Полоцкого государственного университета им. Е.Полоцкой Алеся Корсак расскажет об опыте Беларуси в сохранении памяти о жертвах нацистской политики геноцида, а декан исторического факультета Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины Станислав Черепко поделится практиками противодействия искажению исторических фактов в просветительской и музейной деятельности.

Среди ключевых мероприятий – секции, посвященные значимому проекту «Без срока давности», который документирует преступления нацистов и их пособников, а также обсуждению роли цифровых инструментов в преподавании истории и борьбе с фальсификацией в условиях информационной среды. Уникальным элементом программы станет круглый стол «Без прошлого нет будущего», посвященный музейной и проектной работе школ России и Беларуси.

Заключительный день форума пройдет в Бресте. В Российском центре науки и культуры состоится круглый стол, посвященный роли архивов, музеев и библиотек в сохранении исторической памяти. Завершится мероприятие возложением цветов и экскурсиями по Мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой» и Аллее памяти. Предполагается, что форум станет площадкой для углубления белорусско-российского взаимодействия в гуманитарной сфере. Его значение выходит за рамки научных дискуссий – речь идет о формировании единого образовательного и ценностного пространства, в центре которого остаются память, правда и человек.

*На правах рекламы.