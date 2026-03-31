Жизнь по уставу, тишина и молитва: Жировичский монастырь проведет на духовные выходные

В Свято-Успенском Жировичском монастыре продолжается программа «Монастырские духовные выходные» – проект, который позволяет на несколько дней выйти из привычного ритма и погрузиться в атмосферу тишины, молитвы и внутреннего поиска. Инициатива проводится по благословению архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники живут по монастырскому уставу: посещают богослужения, слушают лекции-беседы, выполняют небольшие духовные задания. Есть возможность личной встречи со священником – для тех, кто хочет задать важные вопросы или просто поговорить. По окончании каждый получает «Духовный путеводитель» – рекомендации, которые помогают продолжить путь уже дома. В апреле и мае пройдут две новые встречи.

С 17 по 19 апреля – программа для молодых людей от 18 до 35 лет под названием «Уклонись от зла и сотвори благо». А с 1 по 3 мая – встреча для участников 35-55 лет: «Мои страсти: разобраться с собой без самообмана». Размещение – в паломническом доме, питание – в монастырской трапезной. Подробности – на сайте БПЦ. Первая встреча цикла прошла в марте и собрала около 40 участников. Многие признавались: эти три дня стали редкой возможностью остановиться, услышать себя и провести время Великого поста в тишине и молитве.