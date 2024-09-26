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Минчане рассказали, чем занимаются в свободное время

26 сентября 2024 19:09
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Минчане рассказали, чем занимаются в свободное время -1

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро – новый солнечный сентябрьский день! И в такую прекрасную погоду самое время узнать как проводят досуг жители столицы.

Минчане рассказали, чем занимаются в свободное время -3

В теплое время года, конечно, прогулки. Прогулки на природе, чтобы была вода, деревья. Это мое любимое времяпрепровождение. Когда-то очень любила кататься на велосипеде.

Минчане рассказали, чем занимаются в свободное время -5

Погулял на велосипеде. Сейчас вот гуляю по парку. Любуюсь красотами, природой, разнообразием растительного мира.

Минчане рассказали, чем занимаются в свободное время -7

Свое свободное время я стараюсь больше проводить с родными людьми, с близкими, с друзьями. Также люблю петь, посещаю студию вокала.

Минчане рассказали, чем занимаются в свободное время -9

Свободного времени у меня немного, я стараюсь проводить его со своей семьей: братьями и сестрами. Где-то мы ходим на прогулки, где-то готовим вместе. Это такие ценные моменты в жизни, поэтому хотелось бы, чтобы их было побольше.

Подробнее в видео.

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