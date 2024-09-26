Минчане рассказали, чем занимаются в свободное время

Алина Трус, корреспондент:

Новое утро – новый солнечный сентябрьский день! И в такую прекрасную погоду самое время узнать как проводят досуг жители столицы.

В теплое время года, конечно, прогулки. Прогулки на природе, чтобы была вода, деревья. Это мое любимое времяпрепровождение. Когда-то очень любила кататься на велосипеде.

Погулял на велосипеде. Сейчас вот гуляю по парку. Любуюсь красотами, природой, разнообразием растительного мира.

Свое свободное время я стараюсь больше проводить с родными людьми, с близкими, с друзьями. Также люблю петь, посещаю студию вокала.