Минчане рассказали, чем занимаются в свободное время

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро – новый солнечный сентябрьский день! И в такую прекрасную погоду самое время узнать как проводят досуг жители столицы.
Алина Трус, корреспондент:
Новое утро – новый солнечный сентябрьский день! И в такую прекрасную погоду самое время узнать как проводят досуг жители столицы.
В теплое время года, конечно, прогулки. Прогулки на природе, чтобы была вода, деревья. Это мое любимое времяпрепровождение. Когда-то очень любила кататься на велосипеде.
Погулял на велосипеде. Сейчас вот гуляю по парку. Любуюсь красотами, природой, разнообразием растительного мира.
Свое свободное время я стараюсь больше проводить с родными людьми, с близкими, с друзьями. Также люблю петь, посещаю студию вокала.
Свободного времени у меня немного, я стараюсь проводить его со своей семьей: братьями и сестрами. Где-то мы ходим на прогулки, где-то готовим вместе. Это такие ценные моменты в жизни, поэтому хотелось бы, чтобы их было побольше.
Подробнее в видео.