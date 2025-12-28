Дипломатия Беларуси: новые вызовы и перспективы. Подводим итоги международной работы
Глобальные связи приносят такие же по масштабу выгоды. Так что время не отгораживаться, как делают это, к примеру, наши западные соседи, а наоборот, наводить мосты. Минск это хорошо умеет делать. Даже несмотря на расстояния и разницу во времени и менталитете, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
В этом году о Беларуси говорили на разных языках и континентах – от Африки до Азии. Мы укрепляли старые связи и заводили новых друзей. Мьянма, Алжир, Оман – это достаточно закрытые страны, которые открывают свои двери далеко не всем. Но белорусского лидера принимали там с дорогой душой.
Султан Омана и вовсе пригласил нашего Президента в личную резиденцию. Это знак особого расположения, доверия. Согласитесь, далеко не всех мы приглашаем к себе домой. А в дипломатии уж тем более большая редкость. Что касается белорусского Президента, ему все двери открыты. В том числе одного из самых секретных мест в мире.
Это личная резиденция китайского лидера. Летом именно в Чжуннаньхае Си Цзиньпин принимал белорусского Президента. До этого из мировых лидеров здесь бывал только Владимир Путин. Одним словом, дружим домами.
И раз уже зашла речь о российском лидере, то и с ним общение давно перешло на более неформальный уровень. Вспомните встречу на Валааме. Святое место, и комментарии излишни. Понятен уровень контактов и понимания между лидерами.
Конечно, это далеко не все международные встречи на высшем уровне, которые состоялись в этом году. Ведь и к нам тоже приезжали высокие гости, и белорусы принимали их со свойственным радушием.
О результатах белорусской дипломатии – политобозреватель Евгений Пустовой.
Это год заканчивается, как и начался, на высокой мажорной политической ноте. Вначале это выборы Президента. В конце – ВНС. Выборы стали началом нового электорально-политического цикла в стране. На участки мы пошли так же консолидировано, как и до этого участвовали в конституционном референдуме.
Кстати, менять Конституцию, советуясь с народом, – признак высшей демократии. А что касается соблюдения избирательного законодательства, то даже самый узнаваемый шпиц Беларуси Умка не вошел вместе с владельцем в кабину для голосования. Правила.
Элегантная победа Президента связана со сложной ситуацией в мире и вокруг, его профессионализмом и преданностью, ну и конечно, с повзрослевшим нашим обществом, которое сняло очки радужного цвета, глядя на Запад, и поняло, что президентский опыт – это не изъян, исходя из демократии, а приобретение, следуя логике, для государственной пользы.
Лукашенко о том, кто может занять пост Президента.
А что касается демократии, то лучшего, чем белорусский опыт всенародного вече, нет. Это был спрессованный двухдневный анонс будущего Беларуси, какой станет наша страна до 2030 года. Это была демонстрация белорусской модели развития всему миру. Геополитическая турбулентность – мимо. Попытка раскачать Беларусь – мимо.
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Впервые ВНС выполнило роль высшего представительного органа народовластия, определив стратегические направления развития общества и государства. Утверждена программа социально-экономического развития Беларуси на будущую пятилетку, и приняты кадровые решения. В Конституционном и Верховном судах полностью новый состав. А обращение Первого к народу Беларуси и парламенту отразило вехи развития.
Миролюбивая Беларусь продолжала укреплять архитектуру безопасности на всем пространстве многообразной Евразии, несмотря на диктатуру в европейской политике. Дорога к европейской безопасности и благополучию пролегает через Минск. Это уже трети раз повторили теперь уже 800 участников Минской конференции по безопасности.
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Мы – наследники дипломатии Громыко и наследники Победы, которая Европу избавила от крематориев нацизма, а весь мир – от прогрессивного коллективного Запада с его милитаризмом и колониальным геноцидом. Именно с белорусского Кургана Славы лучше всего видно и победное знамя над Рейхстагом и знамена освобождения разных стран мира.
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В цивилизации Победы Беларусь – страна из первого (главного) эшелона, и наш Президент сохранил эту память в самый сложный период, когда под обломками памятников стыдливо прятали наше завоевание даже соседи. А сейчас парады в честь 80-летия Победы и окончания Второй мировой войны в крупнейших странах мира по территории и по экономическим возможностям: в России и Китае. И мы там желанные гости.
Настоящий парад – победное шествие в этом году совершил наш Президент по планете. Международный авторитет, промышленные компетенции госсектора и равноправное и справедливое сотрудничество. Дипломатия по-белорусски.
Не успели высохнуть газетные краски про саммит ОДКБ, уже Мьянма, нет – новость дня – Лукашенко в Омане. Стоп. Белорусский лидер в Алжире. Да нет, он снова в Омане. Под занавес года глобальная и историческая командировка по Глобальном Югу. Это вошло в историю белорусской дипломатии и политических побед Первого. Высший пилотаж геополитики – это диверсификация глобализма.
От исконных интеграционных паттернов мы никогда не уходили. ОДКБ, СНГ, Россия. О встречах Лукашенко и Путина зарубежные СМИ писали и рассуждали чаще, чем о своих функционерах. Этот год был годом председательства в ЕАЭС. Как всегда, мы говорили честно о проблемах и сделали много полезного. Настрой на интеграцию – это «бесшовный» путь, комфорт для людей.
Лукашенко: голос ЕАЭС все увереннее звучит на международных площадках. Подробности.
Путин – брат, Си – друг. А кто же тогда Трамп? Партнер по большой сделке. Белавиа – подрезать крылья, калийной отрасли – насолить. Пытались. Теперь это в прошлом. Санкционные гештальты прошлого электорального цикла закрыл Первый.
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Страна продолжает развитие. И это путь не только экономический – цивилизационный и сакральный. В этом году у жемчужины православия и наших земель достойная огранка. Огранка же всей страны продолжается.