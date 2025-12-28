Дипломатия Беларуси: новые вызовы и перспективы. Подводим итоги международной работы

Глобальные связи приносят такие же по масштабу выгоды. Так что время не отгораживаться, как делают это, к примеру, наши западные соседи, а наоборот, наводить мосты. Минск это хорошо умеет делать. Даже несмотря на расстояния и разницу во времени и менталитете, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В этом году о Беларуси говорили на разных языках и континентах – от Африки до Азии. Мы укрепляли старые связи и заводили новых друзей. Мьянма, Алжир, Оман – это достаточно закрытые страны, которые открывают свои двери далеко не всем. Но белорусского лидера принимали там с дорогой душой. Султан Омана и вовсе пригласил нашего Президента в личную резиденцию. Это знак особого расположения, доверия. Согласитесь, далеко не всех мы приглашаем к себе домой. А в дипломатии уж тем более большая редкость. Что касается белорусского Президента, ему все двери открыты. В том числе одного из самых секретных мест в мире.

Это личная резиденция китайского лидера. Летом именно в Чжуннаньхае Си Цзиньпин принимал белорусского Президента. До этого из мировых лидеров здесь бывал только Владимир Путин. Одним словом, дружим домами. И раз уже зашла речь о российском лидере, то и с ним общение давно перешло на более неформальный уровень. Вспомните встречу на Валааме. Святое место, и комментарии излишни. Понятен уровень контактов и понимания между лидерами. Конечно, это далеко не все международные встречи на высшем уровне, которые состоялись в этом году. Ведь и к нам тоже приезжали высокие гости, и белорусы принимали их со свойственным радушием. О результатах белорусской дипломатии – политобозреватель Евгений Пустовой.

Это год заканчивается, как и начался, на высокой мажорной политической ноте. Вначале это выборы Президента. В конце – ВНС. Выборы стали началом нового электорально-политического цикла в стране. На участки мы пошли так же консолидировано, как и до этого участвовали в конституционном референдуме.

Кстати, менять Конституцию, советуясь с народом, – признак высшей демократии. А что касается соблюдения избирательного законодательства, то даже самый узнаваемый шпиц Беларуси Умка не вошел вместе с владельцем в кабину для голосования. Правила.

Элегантная победа Президента связана со сложной ситуацией в мире и вокруг, его профессионализмом и преданностью, ну и конечно, с повзрослевшим нашим обществом, которое сняло очки радужного цвета, глядя на Запад, и поняло, что президентский опыт – это не изъян, исходя из демократии, а приобретение, следуя логике, для государственной пользы. Лукашенко о том, кто может занять пост Президента.

Впервые ВНС выполнило роль высшего представительного органа народовластия, определив стратегические направления развития общества и государства. Утверждена программа социально-экономического развития Беларуси на будущую пятилетку, и приняты кадровые решения. В Конституционном и Верховном судах полностью новый состав. А обращение Первого к народу Беларуси и парламенту отразило вехи развития.

Миролюбивая Беларусь продолжала укреплять архитектуру безопасности на всем пространстве многообразной Евразии, несмотря на диктатуру в европейской политике. Дорога к европейской безопасности и благополучию пролегает через Минск. Это уже трети раз повторили теперь уже 800 участников Минской конференции по безопасности. Лукашенко: вот он, XXI век – закрытое небо, колючая проволока и полное неприятие инакомыслия. Подробности.

Мы – наследники дипломатии Громыко и наследники Победы, которая Европу избавила от крематориев нацизма, а весь мир – от прогрессивного коллективного Запада с его милитаризмом и колониальным геноцидом. Именно с белорусского Кургана Славы лучше всего видно и победное знамя над Рейхстагом и знамена освобождения разных стран мира. Лукашенко: для большинства белорусов День Независимости означает мир. Подробности.

В цивилизации Победы Беларусь – страна из первого (главного) эшелона, и наш Президент сохранил эту память в самый сложный период, когда под обломками памятников стыдливо прятали наше завоевание даже соседи. А сейчас парады в честь 80-летия Победы и окончания Второй мировой войны в крупнейших странах мира по территории и по экономическим возможностям: в России и Китае. И мы там желанные гости.

Настоящий парад – победное шествие в этом году совершил наш Президент по планете. Международный авторитет, промышленные компетенции госсектора и равноправное и справедливое сотрудничество. Дипломатия по-белорусски.

Не успели высохнуть газетные краски про саммит ОДКБ, уже Мьянма, нет – новость дня – Лукашенко в Омане. Стоп. Белорусский лидер в Алжире. Да нет, он снова в Омане. Под занавес года глобальная и историческая командировка по Глобальном Югу. Это вошло в историю белорусской дипломатии и политических побед Первого. Высший пилотаж геополитики – это диверсификация глобализма.

От исконных интеграционных паттернов мы никогда не уходили. ОДКБ, СНГ, Россия. О встречах Лукашенко и Путина зарубежные СМИ писали и рассуждали чаще, чем о своих функционерах. Этот год был годом председательства в ЕАЭС. Как всегда, мы говорили честно о проблемах и сделали много полезного. Настрой на интеграцию – это «бесшовный» путь, комфорт для людей. Лукашенко: голос ЕАЭС все увереннее звучит на международных площадках. Подробности.