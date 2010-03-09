Фото. Испанию засыпало снегом: в Барселоне - минус 9

Необычно снежно и холодно в Барселоне. Температура опустилась до минус 9. Накануне без света там остались более 200 тысяч человек.

Не ходили автобусы и электропоезда. Тысячи школьников не смогли добраться до учебных заведений. В пробках автомобилисты провели несколько часов. Снегопад там не прекращается до сих пор. Спецтехника не успевает расчищать дороги.

Экзотично выглядит и французская Ривьера. На пляжах – сугробы, в снегу яхты и вечнозеленые пальмы. Такой картины здесь не видели несколько десятков лет.