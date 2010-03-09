По инициативе Беларуси в ООН создана неформальная Группа друзей в борьбе с торговлей людьми

В объединение вошло 19 государств, 7 – страны СНГ. Предложение нашей страны поддержали Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.Группа друзей – дальнейшее развитие инициативы о создании глобального партнерства по борьбе с торговлей людьми, которую Беларусь выдвинула еще в 2005 году. Работорговля сегодня приобрела масштабы, сравнимые с незаконной продажей оружия, наркотиков и алмазов. Борьбе с этим злом могут помочь гражданское общество, СМИ и частный бизнес.