Видео. Праздничный концерт на телеканале СТВ

На праздничном концерте, вышедшим в эфир телеканала СТВ 8 марта, женщин поздравили не только ведущие телеканала, но и известные белорусские исполнители.

Олег Степанюк, ведущий выпуска новостей «24 часа»:

Весна, любовь, цветы… Просто голова кружится…

Александр Галанский, ведущий выпуска новостей «24 часа»:

Действительно, таким воздухом дышать и дышать… С ума сойти можно!

Павел Кореневский, ведущий программы «Личный интерес», заместитель генерального директора:

Ребята, по-моему, вы расслабились. Я понимаю: такое количество красивых девушек, весенний воздух, цветы… Но мы совсем забыли о нашей главной миссии. Ведь сегодня 8 марта, и нам нужно успеть поздравить наших любимых женщин.

Олег Степанюк:

Вот как раз с этим у меня большие проблемы. С женой мы знакомы 15 лет, причем 14 из них мы женаты. Всю жизнь я дарил ей на праздник цветы, думая, что она их любит. Но потом оказалось, что она любит желтые тюльпаны. Я оббежал полгорода в поисках одного несчастного букета. Но выяснилась интересная подробность: она любит не желтые тюльпаны — ребята, это непроизносимо, я даже записал — она любит сиреневые фрезии. А я даже не знаю, как они выглядят!

Александр Галанский: У меня ситуация не лучше. С утра, не имея жены, решил поздравить всех любимых девушек — и пошел по адресной книге мобильного телефона. Иду, иду, иду… И вот у меня деньги закончились, а девушки — не закончились. И поэтому самая любимая оказалась непоздравленной.

Павел Кореневский:

У меня с 8 марта тоже чего-то не клеится… Духи купил заранее — оказались не те. На кухне с утра жарил, парил, варил… В результате курица сгорела, а пирог… тоже не готов. Слава богу, хотя бы цветы из очереди вырвал. Надеюсь, желтые тюльпаны ей нравятся.

Есть у меня идея собрать на этой сцене настоящих мужчин — ярких, самых мужественных. И чтобы они спели самые интересные, самые известные песни о любви.

Александр Галанский:

Отлично! Ведь мужчины 8 марта всегда поют про любовь.