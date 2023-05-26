Фишинговых сайтов всё больше. Как могут обмануть белорусов при оплате коммуналки?
Новости Беларуси. Более 1 500 уголовных дел по факту хищения денег с использованием компьютерных технологий возбуждено в Минске в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С каждым днем в Сети появляется все больше фишинговых сайтов.
Это поддельные интернет-страницы, имитирующие ресурсы госорганов, банков, популярных социальных сетей, маркетплейсов и других компаний. Такие порталы визуально не отличаются от подлинных. Однако при изучении адресной строки можно заметить некоторые отличия. Например, изменена буква или поставлена дополнительная точка. Так, первая ссылка в поисковике может быть фальшивой.
Фото: сайт Следственного комитета Республики Беларусь
Аркадий Третьяков, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по городу Минску:
Наши граждане, пытаясь оплатить коммунальные услуги (и не только коммунальные услуги), не пользуясь скачанным приложением, в поисковой строке набирают «Интернет-банкинг» такого-то банка, не вводя конкретный адрес. В итоге выскакивает ссылка, как правило, уже раскрученная фишинговая. Человек на нее переходит. Отличить страницу настоящего банка и поддельной фишинговой странички достаточно сложно как по адресной строке, так и в целом по изображению этой страницы.
С 2021 года сотрудниками Следственного комитета расследовано порядка 3 000 уголовных дел, связанных с кибермошенничеством. Десятки лиц, в том числе несовершеннолетние, привлечены к ответственности.