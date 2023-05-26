Фишинговых сайтов всё больше. Как могут обмануть белорусов при оплате коммуналки?

Новости Беларуси. Более 1 500 уголовных дел по факту хищения денег с использованием компьютерных технологий возбуждено в Минске в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С каждым днем в Сети появляется все больше фишинговых сайтов.

Это поддельные интернет-страницы, имитирующие ресурсы госорганов, банков, популярных социальных сетей, маркетплейсов и других компаний. Такие порталы визуально не отличаются от подлинных. Однако при изучении адресной строки можно заметить некоторые отличия. Например, изменена буква или поставлена дополнительная точка. Так, первая ссылка в поисковике может быть фальшивой.