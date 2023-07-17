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От количества децибелов волосы дыбом! Посмотрите, на что способны машины с автофестиваля Hot weekends

17 июля 2023 15:19
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Фанаты стильных иномарок, пристегните ремни. Мы приглашаем вас на уникальный автомотофестиваль Hot weekends.

От количества децибелов волосы дыбом! Посмотрите, на что способны машины с автофестиваля Hot weekends-1

В Комплексе культурно-массового отдыха имени Советской армии на одной площадке собрались спортивные, тюнингованные и раритетные автомобили.

Вероника Макаревич, корреспондент:
У вас же не просто выставка. Здесь много развлекательных зон для зрителей. Тут и барбершоп под открытым небом, и оpen air.

От количества децибелов волосы дыбом! Посмотрите, на что способны машины с автофестиваля Hot weekends-4

Николай Николаичко, организатор:
Конечно, можно бесплатно постричься. Будет очень много конкурсов, они все интересные, интерактивные.

От количества децибелов волосы дыбом! Посмотрите, на что способны машины с автофестиваля Hot weekends-7

Как называется эта стрижка?
– Сайд парт.

От количества децибелов волосы дыбом! Посмотрите, на что способны машины с автофестиваля Hot weekends-10

Кстати, в этой необычной локации можно было не только увидеть, но и услышать самых громких звезд гоночной трассы.

Вероника Макаревич:
Мне кажется, здесь находятся самые громкие малышки этого фестиваля.

От количества децибелов волосы дыбом! Посмотрите, на что способны машины с автофестиваля Hot weekends-13

Все трясется! Мне страшно. Щекотно в ушах. Это сколько децибел было?
– 143.

От количества децибелов волосы дыбом! Посмотрите, на что способны машины с автофестиваля Hot weekends-16

Вероника Макаревич:
А здесь представлены самые красивые машинки этого фестиваля. Только посмотрите на эти сиреневые глаза. Вот, кстати, подошел хозяин. Что в ней особенного?
– Подготовка к автозвуку полностью. Вот, можете посмотреть двери.

От количества децибелов волосы дыбом! Посмотрите, на что способны машины с автофестиваля Hot weekends-19

Это невозможно терпеть с непривычки. Как вам моя укладка?

От количества децибелов волосы дыбом! Посмотрите, на что способны машины с автофестиваля Hot weekends-22

Вот она, настоящая дискотека без правил. От количества децибелов сердце замирает. А значит, наше путешествие по удивительному автомиру удалось!

# Фестиваль # общество # Вероника Макаревич # Фотофакт

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