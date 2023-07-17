От количества децибелов волосы дыбом! Посмотрите, на что способны машины с автофестиваля Hot weekends

Фанаты стильных иномарок, пристегните ремни. Мы приглашаем вас на уникальный автомотофестиваль Hot weekends.

Вероника Макаревич, корреспондент: У вас же не просто выставка. Здесь много развлекательных зон для зрителей. Тут и барбершоп под открытым небом, и оpen air.

В Комплексе культурно-массового отдыха имени Советской армии на одной площадке собрались спортивные, тюнингованные и раритетные автомобили.

Николай Николаичко, организатор: Конечно, можно бесплатно постричься. Будет очень много конкурсов, они все интересные, интерактивные.

– Как называется эта стрижка? – Сайд парт.

Кстати, в этой необычной локации можно было не только увидеть, но и услышать самых громких звезд гоночной трассы.

Вероника Макаревич:

Мне кажется, здесь находятся самые громкие малышки этого фестиваля.