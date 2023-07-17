От количества децибелов волосы дыбом! Посмотрите, на что способны машины с автофестиваля Hot weekends

Фанаты стильных иномарок, пристегните ремни. Мы приглашаем вас на уникальный автомотофестиваль Hot weekends.
Фанаты стильных иномарок, пристегните ремни. Мы приглашаем вас на уникальный автомотофестиваль Hot weekends.
В Комплексе культурно-массового отдыха имени Советской армии на одной площадке собрались спортивные, тюнингованные и раритетные автомобили.
Вероника Макаревич, корреспондент:
У вас же не просто выставка. Здесь много развлекательных зон для зрителей. Тут и барбершоп под открытым небом, и оpen air.
Николай Николаичко, организатор:
Конечно, можно бесплатно постричься. Будет очень много конкурсов, они все интересные, интерактивные.
– Как называется эта стрижка?
– Сайд парт.
Кстати, в этой необычной локации можно было не только увидеть, но и услышать самых громких звезд гоночной трассы.
Вероника Макаревич:
Мне кажется, здесь находятся самые громкие малышки этого фестиваля.
– Все трясется! Мне страшно. Щекотно в ушах. Это сколько децибел было?
– 143.
Вероника Макаревич:
А здесь представлены самые красивые машинки этого фестиваля. Только посмотрите на эти сиреневые глаза. Вот, кстати, подошел хозяин. Что в ней особенного?
– Подготовка к автозвуку полностью. Вот, можете посмотреть двери.
Это невозможно терпеть с непривычки. Как вам моя укладка?
Вот она, настоящая дискотека без правил. От количества децибелов сердце замирает. А значит, наше путешествие по удивительному автомиру удалось!