Минчанка купила в «Санте» суши для дочки и выиграла автомобиль! Рассказываем историю невероятной удачи

Александр Меженный, ведущий: Как оказаться на месте победителя, мы расскажем в следующем сюжете. Купил суши, а автомобиль получил в подарок как победитель 28-го тура рекламной игры от «Санта».

Анастасия Кузнецова, г. Минск:

Меня зовут Анастасия, я из Минска, работаю няней. Даже не знала, что проходит такой розыгрыш. Случилось такое в моей жизни, что сходила в магазин «Санта» и вышла с автомобилем. Удивилась, конечно, не поверила. Папа сказал, что он за меня очень рад, потому что мы планировали покупку автомобиля.

– Как ощущения?

– Очень достойно. Машина, конечно, крутая. Да, чудеса случаются.

– А вот он, тот самый товар, который принес вам победу. Кто у вас такой любитель суши?

– У нас любят все, но это был конкретно дочкин заказ. Брат удивился, брат обрадовался, конечно, за меня. Сказал, ничего себе, такое бывает?