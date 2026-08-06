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Минчанка купила в «Санте» суши для дочки и выиграла автомобиль! Рассказываем историю невероятной удачи

06 августа 2026 06:52
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Минчанка купила в «Санте» суши для дочки и выиграла автомобиль! Рассказываем историю невероятной удачи-1

Ольга Бурлакова, ведущая:
Обычный ужин с роллами из магазина «Санта» обернулся для минчанки Анастасии Кузнецовой покупкой всей жизни. Точнее, выигрышем. 

Александра Каштанова, ведущая:
Молодая мама порадовала дочку любимым лакомством, а в ответ получила ключи от новенького автомобиля в 28-м туре рекламной игры от «Санта». 

Александр Меженный, ведущий:
Как оказаться на месте победителя, мы расскажем в следующем сюжете. Купил суши, а автомобиль получил в подарок как победитель 28-го тура рекламной игры от «Санта». 

Минчанка купила в «Санте» суши для дочки и выиграла автомобиль! Рассказываем историю невероятной удачи-3

Анастасия Кузнецова, г. Минск:
Меня зовут Анастасия, я из Минска, работаю няней. Даже не знала, что проходит такой розыгрыш. Случилось такое в моей жизни, что сходила в магазин «Санта» и вышла с автомобилем. Удивилась, конечно, не поверила. Папа сказал, что он за меня очень рад, потому что мы планировали покупку автомобиля. 

– Как ощущения?
– Очень достойно. Машина, конечно, крутая. Да, чудеса случаются.
– А вот он, тот самый товар, который принес вам победу. Кто у вас такой любитель суши?
– У нас любят все, но это был конкретно дочкин заказ. Брат удивился, брат обрадовался, конечно, за меня. Сказал, ничего себе, такое бывает?

Минчанка купила в «Санте» суши для дочки и выиграла автомобиль! Рассказываем историю невероятной удачи-5

– Конечно, радуюсь за нее. Теперь мы понимаем, что это все реально, поэтому играйте, участвуйте.
– Конечно же, цветы для Анастасии вместе с ключами от автомобиля.
– Пожелала бы везения каждому участнику, верить в успех. И все получится. Это возможно. Посмотрите на нас.

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