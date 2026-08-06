Белорусам упростили посещение пограничной зоны – что изменилось?

Новые правила для граждан и бизнеса. Сегодня, 6 августа, начинают действовать нормы, которые упрощают пребывание в пограничной зоне и одновременно усиливают защиту государственной границы. Изменения направлены на гармонизацию законодательства и создание более комфортных условий для населения и предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перечень документов для нахождения в погранзоне расширен: теперь подойдут пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося. Граждане освобождаются от необходимости получать пропуска при транзите к месту жительства или временного пребывания, если оно находится в пограничной полосе. Отменена обязанность перевозчиков проверять наличие пропусков при продаже билетов на маршруты, следующие в населенные пункты погранзоны или полосы. Субъекты хозяйствования больше не должны получать разрешения пограничной службы для работы во внутренних водах, расположенных в пределах погранзоны. С этого дня пограничная зона становится доступнее, но остается под надежной защитой.