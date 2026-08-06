Школы Беларуси должны получить паспорта готовности к учебному году не позднее 20 августа

Подготовка учреждений образования к новому учебному году выходит на финишную прямую: до 20 августа руководители должны представить объем выполненных работ и получить паспорта готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебском районе на подготовку 18 школ, 14 детских садов и детского социального приюта из местного бюджета выделено свыше полутора миллионов рублей. Учреждения встретят ребят обновленными кабинетами и новым учебным оборудованием. Особый масштаб работ – в Бабиничской средней школе имени Героя Советского Союза Е. В. Василевского: агрогородок осенью примет районный фестиваль «Дожинки», и часть мероприятий может пройти на базе школы.

Елена Догель, заместитель директора Бабиничской средней школы имени Героя Советского Союза Е. В. Василевского:

В рамках районного фестиваля‑ярмарки тружеников села «Дожинки‑2026» Витебским районным исполнительным комитетом, Витебским районным Советом депутатов были выделены средства для ремонта актового зала. В актовом зале проводятся районные массовые мероприятия. Но последняя реконструкция была в 2007 году. Поэтому помещение требовало ремонта. На сегодняшний день актовый зал заиграл новыми красками. Главной точкой притяжения для ребят станет новая спортивная площадка с травмобезопасным покрытием и зонами для игровых видов спорта.