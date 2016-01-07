Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем посетил Минский Свято-Духов кафедральный собор

Новости Беларуси. С Рождеством Христовым православных христиан поздравил президент. По уже сложившейся традиции в этот светлый праздник Александр Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем посетил Минский Свято-Духов кафедральный собор. В храме главу государства встречали митрополит Минский и Заславский Павел и воспитанники воскресной школы.

По праздничной традиции Александр Лукашенко и Митрополит Павел обменялись подарками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патриарший экзарх всея Беларуси преподнес президенту икону с образом Спасителя. Александр Лукашенко передал в дар Белорусской православной церкви картину «Вифлеемская звезда». Она выполнена белорусскими мастерами в уникальной технике из разных пород дерева.

Глава государства также зажег свечу у иконы Минской Божией Матери.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Поздравляю вас, Владыка, поздравляю весь белорусский народ всех священнослужителей, которые вносят неоценимый вклад в развитие нашего общества, с этим светлым праздником нашей страны, да и человечества в целом.

Я рискнул недавно, в конце прошлого года, сказать о том, что предстоящий год не будет легче, чем уходящий. Вы видите, что происходит вокруг нашей страны. Многие люди у нас в обществе говорят, по-белорусски: «ладно, переживем, лишь бы не было войны». Я хоть и не придерживаюсь этого лозунга, так как жить надо всегда, тем не менее, в этих словах есть большой смысл. И мы в этом убедились на примере наших соседей: когда война, тогда не хочется ничего. Только мира. Только бы сохранить жизнь. И люди думают даже не о себе. Люди думают о своих детях. Поэтому первое наше обращение к Господу, чтобы он действительно нас защитил и сохранил нашу страну такой, какой она есть сейчас. Большего мы просто не смеем просить сегодня. Потому что все остальное зависит от нас. Если люди одарены Господом миром, они могут сделать все. Я, насколько это возможно, демонстрировал политику, которую мы будем проводить в ближайшее время. И сутью этой политики станут дети и старики. Так, как мы относимся к старшему поколению, так и к нам будут относиться наши дети. Поэтому всем своим существом мы должны демонстрировать хорошие отношения к нашим старикам.

Что касается детей – тут очень просто — это будущее. Вот, если говорить о сути нашей социальной политики. Мы будем делать все, чтобы наши дети росли не только здоровыми, но и образованными. Мы будем делать все для того, чтобы защитить человека, сделать его жизнь как можно более долгой. Кстати, мы и так немало сделали. За 10 последних лет, у нас средняя продолжительность жизни выросла на 5 лет. Ни одно государство в мире не демонстрировало такое увеличение продолжительности жизни. Поэтому мы будем делать все для здоровья, образования людей, для того, чтобы человек сам потом мог себя обеспечить.