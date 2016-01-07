С Рождеством Христовым православных христиан поздравил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Светлый праздник любви и надежды. Православный мир отмечает Рождество Христово. По преданию, в этот день в Вифлееме на свет появился Иисус Христос, который стал Спасителем человечества.

Праздничные богослужения начались накануне вечером. Главная рождественская служба прошла ночью в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске. Всенощное бдение и Божественную литургию здесь провел Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Возрадоваться пришествию божьего сына на землю сегодня можно во всех православных храмах страны. Церкви встречают прихожан праздничным убранством. Торжественную атмосферу создают гирлянды, ели, огни свечей. По традиции установлены и вертепы - символические изображения пещеры, где родился Христос. Рождество верующие отмечают 12 дней. Именно столько длятся святки или святые дни.

С Рождеством Христовым православных христиан поздравил президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Этот светлый праздник приносит надежду и укрепляет веру в лучшее будущее. Он символизирует торжество подлинной духовности и человеколюбия, прославляет благородные идеалы гуманизма и милосердия. Для многих людей Рождество Христово помогает приобщаться к вечным ценностям. Оно чудесным образом объединяет родных и близких в добрых делах воспитания молодого поколения. Пусть рождественские дни подарят вам свет высокой духовности, принесут хорошее настроение и прекрасные воспоминания. Пусть сердца наполняются жизненной силой. Пусть достаток и благоденствие, доверие и понимание поселятся в каждом доме.

В эти минуты Александр Лукашенко посещает Свято-Духов кафедральный собор в Минске, где проходит рождественское богослужение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно самые главные мероприятия проходят в Вифлееме – в базилике Рождества Христова. По преданию, она была построена в месте, где на свет появился Иисус Христос. Этой ночью туда пришли сотни верующих.

Службу в главном храме России – храме Христа Спасителя в Москве – провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вместе с Русской православной церковью Рождество празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри.