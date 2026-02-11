Её разработки используют на земле и в космосе – рассказываем о научном пути женщины-микробиолога

Абсолютно справедливо хочется не только знать о научных открытиях, совершенных женскими руками, но и видеть, как это происходит. Антонина Морозова работает с микроорганизмами больше 20 лет. За это время профессиональная интуиция вышла на новый уровень. Порой достаточно одного взгляда на колонию бактерий или запаха молока, чтобы сделать выводы о ходе эксперимента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Незримый людям мир стал для ученого родным домом и полем для открытий. А работа в лаборатории превратилась в смысл жизни. О женщине, чьи научные разработки в микробиологии применяются и в космосе, и на земле – репортаж Валерии Карачун.

Антонина Морозова с детства росла в академической среде. Отец, кандидат сельскохозяйственных наук, часто брал дочку в лабораторию и показывал эксперименты. Свои первые научные исследования школьница проводила уже в 13 лет. Высаживала растения на балконе, наблюдала за их ростом. Такой опыт определил и будущую профессию. Продолжив семейную династию, девушка поступила на биологический факультет БГУ и еще будучи студенткой попала на практику в лабораторию молочнокислых и бифидобактерий.

Антонина Морозова, исполняющий обязанности заведующего лабораторией молочнокислых и бифидобактерий Института микробиологии НАН Беларуси

В нашем Институте микробиологии большинство ученых – это женщины. И мне повезло попасть в лабораторию, в которой очень известные ученые работали и передавали свой опыт. И я могу сказать, что я у них училась. Мой научный руководитель, Головнева Наталья Алексеевна, всегда показывала пример того ученого, к которому я стремлюсь, которым я хочу быть.

Великое начинается с микромира – уверена Антонина. Ее карьера полна научных побед и открытий. Исследования всегда носят прикладной характер и направлены на достижение главной цели – принести пользу людям. Так, еще на самом старте карьеры начала работать над проблемой непереносимости лактозы.