Как в воспитании молодёжи сочетать свободу и ответственность? Мнения
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Программа воспитания современной молодежи, которая сочетает и свободу, и ответственность?
Олег Френкель, выпускник лидерской платформы «Команда будущего»:
Наставник – это кто, индивидуалист или коллективист? В первую очередь наставник и учитель должен быть индивидуалистом. Почему? Потому что он дает раскрыться творческим взглядам и решению задачи каждого человека в отдельности.
Возьмем пример школы, университета. Математика. Вот есть пример, его надо решить. Один ученик расписывает решение по учебнику, в 20 строчек. Второй решает задачу в два действия. Учитель, который коллективист, он скажет, это неправильно, распиши мне решение, это неправильно, все, задача не решена. Индивидуалист скажет, как ты к этому дошел, расскажи мне. Вот такой подход должен быть.
Евгений Пустовой:
Ваше предложение?
Олег Френкель:
Принимать взгляды индивидуалистов свободно.
Валентина Судас, наставник команды «Да!», психолог:
Это предложение даже ввести на уровне обучающих программ детей, где ты не просто выбираешь позицию менторства, то есть сверху, а когда изучаешь детей, уже их особенность какая-то профориентации, задаешь им вопросы, не только назидаешь как-то, а спрашиваешь, чего бы хотели, видишь их таланты. Даешь им какие-то процессы решать, они видят, они с чем-то справляются, с чем-то нет, где каждый может проявить свою направленность, инициативу. То есть не назидание, когда 10 лет в школе тебе просто что-то сверху рассказывают, а дают этим росткам пробиться и как-то зацвести.
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