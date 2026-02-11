Как в воспитании молодёжи сочетать свободу и ответственность? Мнения

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Программа воспитания современной молодежи, которая сочетает и свободу, и ответственность?

Олег Френкель, выпускник лидерской платформы «Команда будущего»:

Наставник – это кто, индивидуалист или коллективист? В первую очередь наставник и учитель должен быть индивидуалистом. Почему? Потому что он дает раскрыться творческим взглядам и решению задачи каждого человека в отдельности. Возьмем пример школы, университета. Математика. Вот есть пример, его надо решить. Один ученик расписывает решение по учебнику, в 20 строчек. Второй решает задачу в два действия. Учитель, который коллективист, он скажет, это неправильно, распиши мне решение, это неправильно, все, задача не решена. Индивидуалист скажет, как ты к этому дошел, расскажи мне. Вот такой подход должен быть. Евгений Пустовой:

Ваше предложение? Олег Френкель:

Принимать взгляды индивидуалистов свободно.