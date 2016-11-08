Европейская неделя качества проходит в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси началась неделя качества. В эти дни Госстандарт планирует провести более 60 тематических мероприятий во всех крупных городах страны. Семинары и тренинги, бизнес-встречи с ведущими экспертами отрасли, в том числе из ЕАЭС, дадут производителям четкий алгоритм действий для работы на рынках Беларуси и Таможенного союза.

Изучение техрегламентов последнего зачастую отнимают у компаний много времени. А в рамках недели качества Госстандарт планирует провести быстрый и эффективный ликбез. Сегодня именно вопросы менеджмента качества зачастую играют определяющую роль при освоении новых рынков сбыта, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.