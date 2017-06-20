«Это делает людей более свободными»: победитель проекта «Город» Александр Авдевич о пляже для инвалидов и путешествии на хендбайке

Продолжаем знакомиться с победителями проекта «Город». Напомним, что цель проекта – отобрать и реализовать конструктивные идеи, которые сделают белорусские города еще лучше.
Сегодня наш гость – руководитель Ассоциации инвалидов-колясочников города Лида Александр Авдевич, который открыл первый в Беларуси пляж, доступный для инвалидов. Доброе утро!
Александр, Вы невероятно мужественный и целеустремленный человек! Но давайте начнем с темы нашей сегодняшней встречи – участия и победы в проекте «Город» . Расскажите о Вашей идее.
Александр Авдевич, победитель проекта «Город», руководитель Лидской межрайонной организации ОО «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»:
Идея родилась года два назад, когда я уже стал более активным пользователем инвалидной коляски в силу обстоятельств. Захотел поехать позагорать на озеро, которое находится в центре города. Это часть городской инфраструктуры. На нем каждое лето собирается половина жителей города. Я обнаружил, что для меня это абсолютно недоступно. Меня должны носить здоровые друзья. Или я должен кого-то просить. Тогда я подумал впервые: есть же какие-то варианты сделать это более удобным. Я посмотрел, как это сделано на более развитых пляжах. Ничего сложного. Нужно построить специальную дорожку, по которой можно передвигаться на инвалидной коляске и заезжать прямо в воду.
Подробнее – в видеоинформации.