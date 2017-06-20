«Это делает людей более свободными»: победитель проекта «Город» Александр Авдевич о пляже для инвалидов и путешествии на хендбайке

Продолжаем знакомиться с победителями проекта «Город». Напомним, что цель проекта – отобрать и реализовать конструктивные идеи, которые сделают белорусские города еще лучше.

Сегодня наш гость – руководитель Ассоциации инвалидов-колясочников города Лида Александр Авдевич, который открыл первый в Беларуси пляж, доступный для инвалидов. Доброе утро!

Александр, Вы невероятно мужественный и целеустремленный человек! Но давайте начнем с темы нашей сегодняшней встречи – участия и победы в проекте «Город» . Расскажите о Вашей идее.