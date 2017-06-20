Лучшую автоледи выберут 20 июня в Гродно

Новости Беларуси. Лучшую автоледи страны выберут 20 июня. Финал республиканского конкурса пройдет в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Лучшую автоледи страны выберут 20 июня. Финал республиканского конкурса пройдет в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В соревнованиях примут участие семь самых смелых любительниц автострады. Среди тех, кто будет сражаться за победу – врач-рентгенолог, билетный кассир, оператор бумажной фабрики и предприниматель.
Девушкам-водителям предстоит не только продемонстрировать знания правил дорожного движения и мастерство вождения, но и даже применить физическую силу. Одно из заданий конкурса – самостоятельно заменить колесо. К слову, умение украсить свой автомобиль тоже будет влиять на решение жюри.