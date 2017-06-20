Лучшую автоледи выберут 20 июня в Гродно

В соревнованиях примут участие семь самых смелых любительниц автострады. Среди тех, кто будет сражаться за победу – врач-рентгенолог, билетный кассир, оператор бумажной фабрики и предприниматель.

Девушкам-водителям предстоит не только продемонстрировать знания правил дорожного движения и мастерство вождения, но и даже применить физическую силу. Одно из заданий конкурса – самостоятельно заменить колесо. К слову, умение украсить свой автомобиль тоже будет влиять на решение жюри.