Есть ли жизнь на... пенсии?

Новости Беларуси. Болливуд покорил их ещё в молодости, когда индийский кинематограф был на пике популярности! Яркие наряды, зажигательные танцы и музыка не оставили равнодушной ни одну представительницу прекрасной половины человечества!

А вот обучиться двигаться в такт индийских песен многие из участниц танцевального клуба смогли только на пенсии, когда свободного времени стало гораздо больше! Но ведь не зря ведь говорят, любви все возрасты покорны! Заниматься любимым хобби тоже возможно, невзирая на время и возраст. Тем более, если речь идет о танцах!

Тамара Делендия, участница клуба индийских и восточных танцев Территориального центра социального обслуживания населения Фрунзенского района Минска:

Намастэ! Я вообще никогда не занималась танцами, никогда! Но вот вышла на пенсию и посетила как-то социальный центр. И услышала музыку индийскую. Решила зайти посмотреть, что там.

Индийские танцы даются пожилым людям легко: все движения здесь спокойные и плавные. Жесты руками называются мудрами! С их помощью можно передать целую историю. Но главное в танце - атмосфера!

Валентина Сланчевская, преподаватель клуба индийских и восточных танцев Территориального центра социального обслуживания населения Фрунзенского района Минска:

Когда они начинают заниматься, танцевать, они преображаются.

Энергия индийской песни вдохновила и нашу съемочную группу. Чарующая магия восточных и индийских танцев увлекает практически всю прекрасную половину человечества.

Прекрасно дополняет занятия йога. Изучают здесь асаны, и, самое важное, дыхательную технику.

Людмила Рябинина, участница клуба индийских и восточных танцев Территориального центра социального обслуживания населения Фрунзенского района Минска:

Я уже убедилась на себе, в трудных ситуациях помогает вот это дыхание, которому нас научили. Мы ведь прошли специальный курс искусства дыхания.

А для тех, кто любит здоровый образ жизни, в Территориальном центре социального обслуживания организована группа ЛФК!

Заглянем и в компьютерный класс! Желающих познакомится с клавиатурой и компьютерной мышью, оказывается, тоже немало!

И кто сказал, что старшее поколение с современной техникой на Вы? Разрушаем стереотипы!

Тамара Амосова, участница компьютерных курсов Территориального центра социального обслуживания населения Фрунзенского района Минска:

Мы пришли сюда, чтобы научиться всему, что умеет наша молодежь. Конечно, все будем осваивать, это нужно для памяти, для жизни…

Это класс выпускников! За 10 занятий они научились пользоваться самым основным: клавиатурой, «вордом» и интернетом. Теперь у каждого участника кружка есть свой скайп и страничка в социальной сети! Самые старательные ученики сегодня осваивают и профессиональные программы. Правда, уже дома.

Героиня известного фильма «Москва слезам не верит» в одном из эпизодов с уверенностью говорит, что в сорок лет жизнь только начинается. На примере наших героев мы убедились, что на пенсии у человека и вовсе открывается второе дыхание, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.