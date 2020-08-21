«Если я сегодня не получу пенсию, я пойду побираться». Что говорят жильцы дома для ветеранов, престарелых и инвалидов

Новости Беларуси. Они как никто знают, что такое внимание и забота со стороны государства. Жильцы специального дома для ветеранов, престарелых и инвалидов № 1 на проспекте Рокоссовского не остались равнодушными к происходящим в стране событиям и высказали свою гражданскую позицию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Социальная поддержка – фундамент общества. И здесь, как и по всей стране, ее оказывают на высоком уровне. Главное – сохранить стабильность и приумножить созданное за десятилетия.

Алексей Карачин, проживающий специального дома для ветеранов, престарелых и инвалидов № 1:

Надо страну сохранить и приумножать наше богатство. А богатство у нас – люди. Причем люди достойные, которые пашут на полях и день, и ночь. Украина – часть моей родины. И я знаю. Родственников у меня в Украине много, сослуживцев много. И, извините, все знают, что это такое. Развал государства – это для нас крах.

Инесса Морозова, проживающая специального дома для ветеранов, престарелых и инвалидов № 1:

Если я сегодня не получу пенсию, я пойду побираться. Кто мне подаст, если масса нас, инвалидов и пенсионеров? Я хочу, чтобы как было? Чтобы было спокойно. Я не понимаю людей, мы же такие спокойные. Белорусы, мы душой живем друг к другу.

Анатолий Сенченко, проживающий специального дома для ветеранов, престарелых и инвалидов № 1:

Магазин у нас свой, спортивный, тренировочный зал свой, библиотека своя, кружки разные, что хочешь. Живи не хочу.