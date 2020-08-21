Почти 600 тысяч квадратных метров жилья построили в Минской области

Новости Беларуси. С начала 2020 года в Минской области возвели почти 600 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Счастливыми новоселами собственных домов и квартир стали преимущественно жители сельских населенных пунктов и малых городов. Там построено полмиллиона «квадратов».