Почти 600 тысяч квадратных метров жилья построили в Минской области

Новости Беларуси. С начала 2020 года в Минской области возвели почти 600 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. С начала 2020 года в Минской области возвели почти 600 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Счастливыми новоселами собственных домов и квартир стали преимущественно жители сельских населенных пунктов и малых городов. Там построено полмиллиона «квадратов».
Отдельное внимание в решении квартирного вопроса – очередникам. Пятая часть жилья возведена с господдержкой. До конца 2020 года в области планируют построить более 1 миллиона 100 тысяч квадратных метров жилья.