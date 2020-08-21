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Почти 600 тысяч квадратных метров жилья построили в Минской области

21 августа 2020 15:49
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Новости Беларуси. С начала 2020 года в Минской области возвели почти 600 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Почти 600 тысяч квадратных метров жилья построили в Минской области-1

Счастливыми новоселами собственных домов и квартир стали преимущественно жители сельских населенных пунктов и малых городов. Там построено полмиллиона «квадратов».

Почти 600 тысяч квадратных метров жилья построили в Минской области-4

Отдельное внимание в решении квартирного вопроса – очередникам. Пятая часть жилья возведена с господдержкой. До конца 2020 года в области планируют построить более 1 миллиона 100 тысяч квадратных метров жилья.

# Строительство # общество # Фотофакт

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