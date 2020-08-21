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Автобус №70 будет ездить по другому маршруту из-за замены теплотрассы

21 августа 2020 15:51
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Новости Беларуси. Автобус № 70 в выходные, 22-23 августа, будет курсировать по измененному маршруту, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это связано с проведением работ по замене теплотрассы на улице Филатова.

Автобус №70 будет ездить по другому маршруту из-за замены теплотрассы-1

Так, со стороны диспетчерской станции «Автозаводская» в направлении станции метро «Партизанская» движение организуют по улицам Кулешова, Васнецова, Грекова, Тухачевского и Жилуновича.

На изменяемом участке транспорт будет забирать пассажиров возле кинотеатра «Комсомолец», а вот остановки «Поликлиника № 21» и «5-я больница» временно исключат из маршрута. В обратном направлении транспорт пойдет без изменений.

# Работа транспорта в Минске # общество # Фотофакт

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