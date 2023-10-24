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Ещё в 5 городах Беларуси теперь можно записаться на приём к врачу онлайн

24 октября 2023 14:06
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Новости Беларуси. Записаться на прием к врачу и узнать актуальные новости. Уже пять населенных пунктов Минской области доступны в мобильном приложении «Мой город». Это Дзержинск, Несвиж, Жодино, Солигорск и Мядель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ещё в 5 городах Беларуси теперь можно записаться на приём к врачу онлайн-1

Такой проект – часть комплексной программы «Умные города Беларуси», которая направлена на полную цифровизацию информации о стране. В приложении собраны самые популярные услуги для определенного региона. Можно заказать онлайн-доставку, вызвать аварийную бригаду или запланировать визит к стоматологу. В Мядельском районе приложение скачали уже 600 человек. Большим спросом пользуется сфера туризма. Горожане и гости просматривают путевки в санатории, а также прокладывают маршрут к историческим местам.

Ещё в 5 городах Беларуси теперь можно записаться на приём к врачу онлайн-4

Анатолий Малько, начальник Мядельского участка электросвязи РУП «Белтелеком»:
Приложение у нас хорошо работает в районе. Если брать статистику за последние две недели, то около 100 человек скачали. Может, гости, может, население. Было 300 запросов организации, это тоже много. У нас 300 организаций в районе, значит, 300 человек заходили. Население и гости могут оставить свои замечания как по работе приложения, так и по работе организации. А уже исполнительная власть все это может посмотреть, принять какие-то решения.

Ещё в 5 городах Беларуси теперь можно записаться на приём к врачу онлайн-7

В перспективе приложение запустят и в других районах области. Сейчас ведутся подготовительные работы. В первую очередь подключатся Борисов, Вилейка, Старые Дороги, Логойск и Узда.

# Социальная инфраструктура # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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