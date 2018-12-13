Эксперимент СТВ: как далеко видно пешехода в темноте без фликера

Чтобы убедить пешеходов обозначать себя световозвращающими элементами ГАИ использует метод кнута.
Нет фликера – заплати штраф. Минимум 24,5 рубля.
Чтобы убедить пешеходов обозначать себя световозвращающими элементами ГАИ использует метод кнута.
Нет фликера – заплати штраф. Минимум 24,5 рубля.
Простой наглядный эксперимент провели в программе «Специальный репортаж». .
Юрий Прокопенко, СТВ:
Расстояние от автомобиля до пешехода, точнее, корреспондента без фликера – метров 30. Вы меня видите?
Я здесь, прямо на дороге. Пешехода практически не видно.
А сейчас увеличиваем расстояние вдвое и надеваем на рукав куртки светоотражающий элемент.
Я стал более заметен в темноте.