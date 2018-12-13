Эксперимент СТВ: как далеко видно пешехода в темноте без фликера

Чтобы убедить пешеходов обозначать себя световозвращающими элементами ГАИ использует метод кнута.

Юрий Прокопенко, СТВ: Расстояние от автомобиля до пешехода, точнее, корреспондента без фликера – метров 30. Вы меня видите?

Я здесь, прямо на дороге. Пешехода практически не видно.

А сейчас увеличиваем расстояние вдвое и надеваем на рукав куртки светоотражающий элемент.