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Эксперимент СТВ: как далеко видно пешехода в темноте без фликера

13 декабря 2018 17:51
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Чтобы убедить пешеходов обозначать себя световозвращающими элементами ГАИ использует метод кнута.

Нет фликера – заплати штраф. Минимум 24,5 рубля.

Эксперимент СТВ: как далеко видно пешехода в темноте без фликера-1

Простой наглядный эксперимент провели в программе «Специальный репортаж». .

Юрий Прокопенко, СТВ:
Расстояние от автомобиля до пешехода, точнее, корреспондента без фликера – метров 30. Вы меня видите?

Эксперимент СТВ: как далеко видно пешехода в темноте без фликера-4

Я здесь, прямо на дороге. Пешехода практически не видно.

А сейчас увеличиваем расстояние вдвое и надеваем на рукав куртки светоотражающий элемент.

Эксперимент СТВ: как далеко видно пешехода в темноте без фликера-7

Я стал более заметен в темноте.     

Эксперимент СТВ: как далеко видно пешехода в темноте без фликера-10

# ДТП # общество

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