Его продукцией пользуются каждый белорус: издательство «Белорусский дом печати» отмечает 100-летний юбилей

Новости Беларуси. 100-летний юбилей отмечает издательство «Белорусский дом печати», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без преувеличения можно сказать, что его продукцией сегодня пользуется абсолютно каждый житель страны. Ведь предприятие выпускает не только газеты, но и упаковку для многих продуктов питания. Более того, все государственные документы, паспорта и виды на жительство печатают именно здесь. Биометрические паспорта, которые белорусы начнут получать в начале 2019 года, также будут выпущены Домом печати.

Роман Олейник, генеральный директор издательства «Белорусский дом печати»:

Нынешнее время такое, что нужно идти к заказчикам, нужно уговаривать, завоевывать работу. Я хочу сказать, что сегодня все работы, которые мы выполняем по заказам издательств либо по упаковке – это работы, приобретаемые на конкурсной основе. И мы конкурируем с достаточно большим количеством предприятий.