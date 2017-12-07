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Боевое Знамя торжественно вручили 77-му отдельному реактивному артиллерийскому дивизиону

07 декабря 2017 06:46
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Новости Беларуси. Символ воинской чести, доблести и славы. 77-й отдельный реактивный артиллерийский дивизион стал обладателем Боевого Знамени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боевое Знамя торжественно вручили 77-му отдельному реактивному артиллерийскому дивизиону-1

Боевое Знамя торжественно вручили 77-му отдельному реактивному артиллерийскому дивизиону-3

Торжественный ритуал вручения состоялся в 336-й реактивной артиллерийской бригаде. Его вручил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь. К слову, именно на вооружении этой воинской части состоит принципиально новый образец вооружения – реактивная система залпового огня «Полонез», разработанная на предприятиях оборонного сектора Республики Беларусь, по некоторым характеристикам не имеющая аналогов в мире.

# общество # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь

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