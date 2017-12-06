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На станции метро «Восток» появились новые информационные тумбы, к которым афиши прикрепляют магнитами

06 декабря 2017 20:50
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Новости Беларуси. Новые информационные тумбы появились возле станции метро «Восток». Впервые здесь афиши решили прикрепить магнитами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На станции метро «Восток» появились новые информационные тумбы, к которым афиши прикрепляют магнитами-1

Пока новую конструкцию установили в качестве эксперимента. Если она понравится горожанам, вскоре подобные появятся на проспекте Победителей. Там 30 новых тумб заменят старые.

На станции метро «Восток» появились новые информационные тумбы, к которым афиши прикрепляют магнитами-3

Примечательно, что вечером у современной малой архитектурной формы включают светодиодную подсветку. 

# общество # Фотофакт # Социальная инфраструктура

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