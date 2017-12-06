На станции метро «Восток» появились новые информационные тумбы, к которым афиши прикрепляют магнитами

Новости Беларуси. Новые информационные тумбы появились возле станции метро «Восток». Впервые здесь афиши решили прикрепить магнитами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Новые информационные тумбы появились возле станции метро «Восток». Впервые здесь афиши решили прикрепить магнитами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Пока новую конструкцию установили в качестве эксперимента. Если она понравится горожанам, вскоре подобные появятся на проспекте Победителей. Там 30 новых тумб заменят старые.
Примечательно, что вечером у современной малой архитектурной формы включают светодиодную подсветку.