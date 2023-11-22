Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов белорусского ОМОНа с 35-летием

35-летие образования белорусского ОМОНа отмечается сегодня, 22 ноября. Сотрудников и ветеранов отрядов милиции особого назначения поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко подчеркнул, что спецподразделения с момента основания ведут непримиримую борьбу с преступностью, надежно обеспечивая безопасность и правопорядок в обычных и экстремальных условиях, справляясь со служебно-боевыми обязанностями на отлично.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главная ценность ОМОНа – его сотрудники: настоящие профессионалы своего дела, преданные Родине, самоотверженно выполняющие служебный долг. Многие прошли проверку на прочность в сложных ситуациях, сопряженных с риском для жизни, и не раз смотрели опасности в лицо. Уверен в том, что каждый из сотрудников ОМОНа и в дальнейшем приложит все усилия для обеспечения суверенитета и независимости государства, сохранения мира и спокойствия на улицах белорусских городов и сел, а также в домах и семьях граждан страны.

Президент поблагодарил всех ветеранов, которые посвятили жизнь трудной, но крайне необходимой для страны и народа службе. Пожелав им, их родным и близким счастья, мира, добра и благополучия.