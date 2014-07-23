Дополнительный набор в ВУЗах Беларуси начался 23 июля

Новости Беларуси. Дополнительный набор в ВУЗах Беларуси. Подать документы на большинство дефицитных специальностей, где после основного потока остались свободные бюджетные места, можно будет с 23 июля.

Отметим, с 21 июля прием документов стартовал на военные специальности, а в сфере культуры он начнется 27 июля.

Для дополнительного набора абитуриентов снижен минимальный порог полученных результатов на ЦТ.

По русскому и белорусскому языкам достаточно 5 баллов, по математике, физике, химии и биологии — 10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.