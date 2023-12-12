В Беларуси объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Под влиянием фронтальных разделов и теплых влажных воздушных масс с Атлантики сегодня у нас осадки: снег, мокрый снег и дождь, температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 тепла. На дорогах – скользко.

За три недели зимней погоды в Беларуси зарегистрировано более 5 тысяч 200 пострадавших от гололедных и холодовых травм, сообщили в Минздраве. Больше всего их в Минской и Могилевской областях. Падения случаются чаще всего на ступенях и остановках общественного транспорта.