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В Беларуси объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

12 декабря 2023 10:39
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Из-за гололедицы в Беларуси сегодня, 12 декабря, снова объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы-1

Под влиянием фронтальных разделов и теплых влажных воздушных масс с Атлантики сегодня у нас осадки: снег, мокрый снег и дождь, температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 тепла. На дорогах – скользко.

В Беларуси объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы-4

За три недели зимней погоды в Беларуси зарегистрировано более 5 тысяч 200 пострадавших от гололедных и холодовых травм, сообщили в Минздраве. Больше всего их в Минской и Могилевской областях. Падения случаются чаще всего на ступенях и остановках общественного транспорта.

# Погода в Беларуси # общество

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