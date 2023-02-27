Добрались и до коммуналки. Мошенники придумали новый способ обмана в интернете

Новости Беларуси. В Беларуси все больше пострадавших от новой схемы мошенничества в интернете. Злоумышленники получают доступ к счетам жертв, пока те думают, что оплачивают коммунальные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мошенники создают сайт, похожий на банковский, и продвигают его в поисковых системах и социальных сетях. Переходя по ссылке, пользователь попадает на фишинговую страницу. Когда он вводит там реквизиты карты, данные попадают в руки преступников, и те похищают деньги со счета. Только за последние несколько дней жертвами обмана стали более полусотни человек.

Александр Рингевич, заместитель начальника ГУПК МВД Беларуси:

В ходе проверки установлено, что указанные граждане не использовали мобильное приложение своего банковского учреждения, а осуществляли поиск посредством сети Интернет. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено более 20 интернет-ресурсов, внешне схожих с настоящими, но работающими совместно со злоумышленниками. Указанные интернет-ресурсы были заблокированы.

Тем не менее распознать фишинговый ресурс несложно: его доменное имя не идентично банковскому – содержит как минимум один лишний или измененный символ. Чтобы не попасться на уловки мошенников, достаточно проявить бдительность, а в случае обнаружения поддельного ресурса необходимо сделать скриншот и обратиться в милицию.