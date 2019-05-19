Добкин о хакатоне Engineering Jam: создает атмосферу понимания проблем и часто очень развивает серьезные проекты

Новости Беларуси. Идеи улучшений для государственных сервисов. К построению максимально эффективного электронного правительства подключились айтишники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. EPAM в сотрудничестве с ПВТ и госорганами провел второй хакатон социально значимых проектов Engineering Jam. На протяжении двух дней IT-специалисты из EPAM и других компаний работали в командах над решением главной задачи: как сделать государственные сервисы доступнее и удобнее. Что конкретно предлагается сделать, выясняла корреспондент Яна Шипко.

Яна Шипко, корреспондент:

Бьющий энергией креативный улей – это и есть типичная атмосфера хакатонов. По сути, это площадка, где рождаются конкурентоспособные проекты, при этом не требующие больших инвестиций. И даже если вы, к примеру, не умеете программировать, здесь можно отыскать команду единомышленников и за 48 часов попытаться дать жизнь своей идее.

Мозговой штурм в порой разношерстных командах и работа нон-стоп – полезный challenge для программистов. Впрочем, неформальная и даже семейная атмосфера благоволит быстрому поиску решений.

Константин Григорчук, программист:

Это пики мобилизации, потому что когда ты работаешь 5 дней в неделю по 8 часов на расслабоне, ты не можешь выдать супер-идею, не можешь выдать «вау».

Они готовы не спать и этот солнечный уик-энд абсолютно безвозмездно посвятить созданию прототипов технологий, которые сделают нашу жизнь комфортнее.

Команда Константина разрабатывает единый электронный проездной. Забыть о билетах, жетонах и компостерах на все виды городского транспорта с помощью одного приложения. Оно не только запомнит все ваши маршруты, но и поможет платить за проезд с учетом времени и расстояния в пути.

Константин Шкель, руководитель кроссплатформенной разработки:

Мы хотим предоставить возможность не стоять в очереди за талончиком, не подходить к компостеру. Чтобы человек, пользуясь смартфоном, имел возможность оплатить проезд. Тем самым мы решим проблему удобства. Сделать что-то со смартфона – приятнее и удобнее.

«Поджемить» во второй раз и заняться продвижением социально важных проектов пригласил крупнейший резидент ПВТ – компания EPAM. Из полусотни заявленных идей организаторы выбрали 20 самых актуальных и жизненных. Как виртуальные технологии могут помочь в современных реалиях? Этот хакатон наглядно демонстрирует, где еще остались цифровые пробелы.

Аркадий Добкин, председатель совета директоров компании EPAM Systems:

Это не всегда приводит к результатам, но безусловно создает атмосферу понимания проблем и часто очень развивает серьезные проекты. Именно поэтому мы решили попробовать, можем ли мы делать то же самое для Минска с разными госорганизациями, предприятиями. И попробовать показать им, что могут новые технологии и какие идеи могут быть получены не просто погуглив в Гугле, а что можно как бы пощупать руками в конце этого небольшого промежутка времени.

Павел Либер, организатор хакатона Engineering Jam:

Это удивительное сочетание: инженеры, представители ведомств общаются, я сам в команде. Это два разных мира, но вот сегодня происходит их сближение. Я работаю над созданием приложения для коммуникации с администрацией района для того, чтобы администрация района могла спрашивать у жителей, что им интересно перед тем, как потратить куда-то деньги, чтобы могла стимулировать волонтеров.

Вызвать сантехника и электрика по принципу Uber предлагает ЖКХ, создать экологическую карту с маркерами качества воздуха и парков и водоемов в разных районах – Минприроды, а направить компьютерное зрение на предотвращение гибели урожая картофеля – Минсельхозпрод. В отличие от классических хакатонов, здесь идеи активно предлагали госведомства. Айтишники активно откликнулись. И, судя по всему, такой симбиоз приживется.

Олег Кобрин, начальник отдела информационных технологий Госпогранкомитета:

Нам очень интересно поучаствовать, интересно поработать со специалистами – умными, талантливыми программистами, инженерами. Попробуем разработать приложение для Госпогранкомитета, которое поможет приезжающим в нашу страну иностранным гражданам получить полнейшую информацию о пересечении границы.

Илья Мельник, дизайнер:

Мы работаем над национальным порталом открытых данных. Его задача – все данные из разных ведомств собирать в одном месте и сделать их доступными, чтобы ими было удобно пользоваться. Темы, которые есть здесь, они все про нас самих. Я откликался на те темы, которыми сам бы хотел пользоваться.