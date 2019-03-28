До конца 2019 года границы Минской области будут изменены

Новости Беларуси. Очертить границы. В соответствии с указом Президента № 104 пределы Минской области будут изменены до конца 2019 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Причиной стало тяжелое опознавание отдельных районов из-за мелиорации земель, дорожного строительства и зарастания лесов. Последний раз границы области устанавливались в 50-х годах.





Существенные изменения коснутся Смолевичского района. От него к Жодино отойдет около 140 гектаров земли. Также нормализуют границу Столбцовского района. Общая площадь областей претерпела несущественные изменения. Так, Минская область сократилась на 1780 гектаров или 0, 04 %

Сергей Шимук, начальник главного управления землеустройства Миноблисполкома:

Границы будут не только читаемы приборами – точными приборами, применяемыми специалистами, но и простыми обывателями на местности. Что касается документов про земельные участки, то их на сегодняшний день менять не надо. Если возникнет необходимость в замене документов, то это будет проходить за счет государства. Ни один участок у нас не делился. Наоборот, мы подходили к тому, чтобы нормализировать границы, чтобы граница фактическая совпадала с юридической, чтобы было понятно.