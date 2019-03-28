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До конца 2019 года границы Минской области будут изменены

28 марта 2019 17:25
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Новости Беларуси. Очертить границы. В соответствии с указом Президента № 104 пределы Минской области будут изменены до конца 2019 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.   

До конца 2019 года границы Минской области будут изменены -1

Причиной стало тяжелое опознавание отдельных районов из-за мелиорации земель, дорожного строительства и зарастания лесов. Последний раз границы области устанавливались в 50-х годах.   

До конца 2019 года границы Минской области будут изменены -4



Существенные изменения коснутся Смолевичского района. От него к Жодино отойдет около 140 гектаров земли. Также нормализуют границу Столбцовского района. Общая площадь областей претерпела несущественные изменения. Так, Минская область сократилась на 1780 гектаров или 0, 04 %  

До конца 2019 года границы Минской области будут изменены -6

Сергей Шимук, начальник главного управления землеустройства Миноблисполкома:
Границы будут не только читаемы приборами – точными приборами, применяемыми специалистами, но и простыми обывателями на местности. Что касается документов про земельные участки, то их на сегодняшний день менять не надо. Если возникнет необходимость в замене документов, то это будет проходить за счет государства. Ни один участок у нас не делился. Наоборот, мы подходили к тому, чтобы нормализировать границы, чтобы граница фактическая совпадала с юридической, чтобы было понятно.  

До конца 2019 года границы Минской области будут изменены -9

На новых землях в Жодино появятся два жилых микрорайона, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры и социальные объекты – детская поликлиника, школа и сад. После установления границ ни единственный населенный пункт или его часть не будет относиться ко второй области. А в случае изменения адреса регистрации, граждане могут заменить паспорт не сразу, а во время истечение срока его действия.   

До конца 2019 года границы Минской области будут изменены -12

До конца 2019 года границы Минской области будут изменены -14

# Граница # общество # Сергей Шимук # Фотофакт

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