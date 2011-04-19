До 9 мая жители Минска могут добровольно и безнаказанно сдать незаконно хранящиеся боеприпасы

В Минске проходит акция «Арсенал».

Того, кто поддержит инициативу и сам принесет незарегистрированное оружие в органы внутренних дел, от уголовной ответственности освободят, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Сосонко, сотрудник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

По состоянию на 18 апреля жители столицы добровольно сдали в правоохранительные органы 34 единицы незарегистрированного оружия. Также было сдано 735 единиц боеприпасов разных калибров.

Зачастую оружие сдают родственники тех людей, которые либо умерли, а в наследство осталось какое-нибудь оружие, либо сами владельцы огнестрельного оружия, если им оно уже не нужно.