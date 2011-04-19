Прямой эфир

До 9 мая жители Минска могут добровольно и безнаказанно сдать незаконно хранящиеся боеприпасы

19 апреля 2011 18:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Минске проходит акция «Арсенал».

Того, кто поддержит инициативу и сам принесет незарегистрированное оружие в органы внутренних дел, от уголовной ответственности освободят, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Сосонко, сотрудник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:
По состоянию на 18 апреля жители столицы добровольно сдали в правоохранительные органы 34 единицы незарегистрированного оружия. Также было сдано 735 единиц боеприпасов разных калибров.
Зачастую оружие сдают родственники тех людей, которые либо умерли, а в наследство осталось какое-нибудь оружие, либо сами владельцы огнестрельного оружия, если им оно уже не нужно.

# общество # Парад в Минске 9 мая и салют в Минске 9 мая 2014 года # 9 мая в Беларуси и в мире

Другие новости рубрики

Все новости
Посещение военных объектов Вооруженных сил Беларуси представителями 27 стран ОБСЕ
19 апреля 2011 17:57

Посещение военных объектов Вооруженных сил Беларуси представителями 27 стран ОБСЕ

Реакция отдельных государств и послов на трагические события в Минске стали лакмусовой бумажкой их реальных отношений к Беларуси
19 апреля 2011 17:26

Реакция отдельных государств и послов на трагические события в Минске стали лакмусовой бумажкой их реальных отношений к Беларуси

19 апреля 2011 17:19

В Гродненской области перезахоронили более 300 человеческих останков XV века