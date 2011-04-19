Посещение военных объектов Вооруженных сил Беларуси представителями 27 стран ОБСЕ

На 61-й истребительной базе в Барановичах экспертам продемонстрировали образцы вооружения и военной техники, учебную базу. Кроме того, гости могли наблюдать и за плановыми полетами.

Раз в пять лет каждое государство-участник ОБСЕ проводит посещение собственных авиабаз и других военных объектов. Основная цель визитов – обмен опытом и своеобразная сверка часов.

19 апреля представителя 27 государств посетили белорусскую 61-ю авиабазу в Барановичах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Гостей впечатлили белорусские крылья и люди, поднимающие их в небо.

Джеймс Енц, подполковник армии США:

Первый раз было посещение в 1997 году. И каждый раз замечаю, что идет все к лучшему.

У вас опытные офицеры, прапорщики, лейтенанты. Они все высококвалифицированные специалисты. Это впечатляет.

Паулиус Минцевичиус, сотрудник верификационного центра Литовской Республики:

Республика Беларусь демонстрирует полную открытость и транспорентность по Венскому документу не только по букве, но и по духу.

Особенность таких мероприятий в том, что во время них объект живет реальной жизнью, а не работает в формате выставки. Вот и сегодня 61-я авиабаза готовилась к совместным учениям с Россией.

Александр Потехин, командир 61-й истребительной авиационной базы:

Мы сейчас летаем интенсивно – по пять смен в неделю. С 6 утра до 12 ночи аэродром «живет», полеты осуществляются, летчики летают, готовятся по всем видам, которые запланированы в совместных учениях с Российской Федерацией.

Кроме реальных полетов иностранных гостей заинтересовали и занятия на тренажерах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А отдельным счастливчикам, таким, как старший сержант французских ВВС Себастьен Венуа, удалось даже опробовать виртуальный полет на 29-м МИГе по-белорусски.

Себастьен Венуа, капитан ВВС (Франция):

Утром я видел и СУ-27, и МИГ-29, которые считаются одними из самых лучших в мире. Для любителя авиации, как для меня, утром видеть их – это что-то. А сейчас виртуально летать на них – это класс.

20 апреля иностранных гостей ожидает путешествие с небес на землю. В ходе визита запланировано посещение 11-й отдельной механизированной бригады, где представители ОБСЕ познакомятся с основными видами вооружения и увидят занятия по огневой и тактической подготовке.