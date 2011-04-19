Реакция отдельных государств и послов на трагические события в Минске стали лакмусовой бумажкой их реальных отношений к Беларуси

Это отметил Президент Александр Лукашенко, встречаясь с послом Азербайджана Али Нагиевым.

Дипломат завершает свою миссию в Беларуси. Позиция посла, по мнению белорусского лидера, является очень важной во взаимоотношениях двух государств. И сегодня Азербайджан – один из стратегических партнеров Беларуси как в экономике, так и в политике.

Встреча с Президентом руководителя дипмиссии, который завершает свою работу в Беларуси, – подтверждение его вклада в укрепление двусторонних отношений. Такой аудиенции, действительно, удостаиваются немногие. Но с Азербайджаном за последние пять лет, пока эту страну представляет у нас Али Нагиев, значительно укрепилось взаимодействие и в экономике, и в политике.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваш период был весьма продуктивным в налаживании и выстраивании наших отношений как по товарообороту, так и по созданию совместных предприятий в Азербайджане. Позиция посла много значит во взаимоотношениях двух государств.

Я хочу заверить Вас, и прошу передать это моему другу, вашему Президенту Ильхаму Алиеву, что мы будем как и раньше делать все для того, чтобы наши отношения были образцом для других. Вы в этом можете быть уверены. Как вы знаете, закрытых тем в наших отношениях нет. И в этом направлении мы будем двигаться дальше.

Али Нагиев – первый Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Беларуси. Посольства в Минске и Баку открылись в 2006, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

И буквально через год намерения нарастить торгово-экономическое и политическое партнерство высказали при личной встрече главы двух государств. И на этот момент состоялось уже пять переговоров на высшем уровне.

Как результат – значительный рост товарооборота. В 11 раз только за два месяца этого года. Это более 313 миллионов долларов.

Причем, здесь не только торговля, но и тесная промышленная кооперация. В Азербайджане уже открыты сборочные производства наших гигантов – МТЗ и МАЗа. Только в прошлом году выпущено две тысячи тракторов. Заработало сборочное производство лифтов.

И экономисты двух стран говорят, что это только начало. Немалый интерес есть к белорусской коммунальной технике и комбайнам.

Али Нагиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Беларусь:

То, что всесторонне растут белорусско-азербайджанские связи – это, без преувеличения, вклад двух президентов.

За пять лет я старался показать, что я люблю Азербайджан, свою Родину, и люблю Беларусь. В моих глазах, на постсоветском пространстве в Беларуси самый высокий уровень жизни.

В развитии договоренностей на высшем уровне структура экономического сотрудничества последовательно расширяется. Так, в феврале этого года белорусские НПЗ получили первую азербайджанскую нефть, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Причем, поставки удалось наладить по СВОП-схеме, что обоим государствам дало возможность прилично сэкономить и, соответственно, заработать.

Стоит также сказать, что все решения принимаются оперативно. Когда Беларусь, к примеру, оказалась в непростой ситуации, Азербайджан за считанные часы предоставил необходимый кредит.

Позиции двух стран совпадают сегодня по всем ключевым вопросам.

Александр Лукашенко:

Наши послы в Беларуси четко разделились, мне кажется, на два лагеря: послы, которые любят нашу страну, наш народ, которые желают добра нашему народу и приветствуют независимое белорусское государство. Я уверен, что к этой группе послов принадлежит и Посол Азербайджана. Есть и другие послы, но о них не хочется говорить.

Я не понимаю, как в трудную минуту цивилизованные, демократические государства, а они претендуют на это, не высказали слова сочувствия белорусскому народу.

Вот лакмусовая бумажка. Вот позиция отдельных послов и государств.

Али Нагиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Беларусь:

Наш президент одним из первых отправил соболезнования. Я тоже, пользуясь случаем, выражаю искренние соболезнования.

Зло не имеет национальностей.

За развитием белорусско-азербайджанских отношений Али Нагиев теперь будет наблюдать со стороны. Хотя в регионе остается. Есть информация, что он направляется послом в Латвию.