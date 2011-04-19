В Гродненской области перезахоронили более 300 человеческих останков XV века

В регионе завершились самые масштабные за последние годы археологические раскопки. Эти исследования начались благодаря строительству Гродненской ГЭС, водохранилище которой могло затопить большую часть древних курганов. Найденные останки более 300 человек, помогли ученым определить, как выглядели средневековые жители окрестностей Гродно.

Район деревни Комотово на берегу Немана – место уникальное для историков. Здесь сосредоточены больше 30 археологических памятников, начиная от каменного века и до XVIII столетия. Четыре года назад, в связи со строительством Гродненской ГЭС, здесь приступили к археологическим раскопкам.

Эти раскопки носили спасательный характер. Ведь многие памятники археологии при строительстве водохранилища могли быть попросту затоплены. К работам приступили ученые Академии наук и Гродненского университета. Первые находки стали настоящей сенсацией. Археологи нашли ранее неизвестные захоронения XV века, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Геннадий Семенчук, доцент кафедры археологии и этнологии Гродненского государственного универститета им. Я. Купалы:

Удалося знайсці рэшткі фундамента першай царквы. Хутчэй за ўсё, царква была знішчана, можа, у бурныя часы XVII стагоддзя, магчыма, па прычынах пажара, але фундамент царквы вядомы.

Вялікая колькасць нумізматычнага матэрыялу. Гэта манеты, якія дазваляюць дакладна датаваць некаторыя пахаванні і само функцыянаванне.

Особенно ценными оказались останки средневековых жителей этого региона. Ранее в белорусской археологии досконально были изучены только захоронения XII-XIII столетий. По средним векам информации было не так много.

Юлия Юрковец, преподаватель кафедры археологии и этнологии Гродненского государственного университета им. Я. Купалы:

Были найдены останки более 300 человек. 302 человека, согласно определению антропологов.

Антрополог уже с этими костями поработал. Сделаны все необходимые антропологические замеры, все необходимые выводы были сделаны. Поэтому мы решили эти кости перезахоронить.

По найденным валунам с христианскими символами ученые определили, что здесь были сначала православные, а потом и униатские захоронения. Поэтому и сегодняшнее погребение останков провели по всем церковным канонам.

Все работы в Комотово археологи уже завершили, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И в следующем году, после ввода в эксплуатацию Гродненской ГЭС, вся эта территория окажется под водой.