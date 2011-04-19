В Гродненской области перезахоронили более 300 человеческих останков XV века

Район деревни Комотово на берегу Немана – место уникальное для историков. Здесь сосредоточены больше 30 археологических памятников, начиная от каменного века и до XVIII столетия. Четыре года назад, в связи со строительством Гродненской ГЭС, здесь приступили к археологическим раскопкам.
Эти раскопки носили спасательный характер. Ведь многие памятники археологии при строительстве водохранилища могли быть попросту затоплены. К работам приступили ученые Академии наук и Гродненского университета. Первые находки стали настоящей сенсацией. Археологи нашли ранее неизвестные захоронения XV века, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Геннадий Семенчук, доцент кафедры археологии и этнологии Гродненского государственного универститета им. Я. Купалы:
Удалося знайсці рэшткі фундамента першай царквы. Хутчэй за ўсё, царква была знішчана, можа, у бурныя часы XVII стагоддзя, магчыма, па прычынах пажара, але фундамент царквы вядомы.
Вялікая колькасць нумізматычнага матэрыялу. Гэта манеты, якія дазваляюць дакладна датаваць некаторыя пахаванні і само функцыянаванне.
Особенно ценными оказались останки средневековых жителей этого региона. Ранее в белорусской археологии досконально были изучены только захоронения XII-XIII столетий. По средним векам информации было не так много.
Юлия Юрковец, преподаватель кафедры археологии и этнологии Гродненского государственного университета им. Я. Купалы:
Были найдены останки более 300 человек. 302 человека, согласно определению антропологов.
Антрополог уже с этими костями поработал. Сделаны все необходимые антропологические замеры, все необходимые выводы были сделаны. Поэтому мы решили эти кости перезахоронить.
По найденным валунам с христианскими символами ученые определили, что здесь были сначала православные, а потом и униатские захоронения. Поэтому и сегодняшнее погребение останков провели по всем церковным канонам.
Все работы в Комотово археологи уже завершили, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И в следующем году, после ввода в эксплуатацию Гродненской ГЭС, вся эта территория окажется под водой.