Прямой эфир

До 40 лет считала, что у меня нет терпения: вышивка бисером от Наталии Богуш

06 марта 2017 14:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Несвиже работает выставка именитых мастеров радзивилловского края.

Вышитые картины, сундуки, инкрустированные соломой, и соломенные скульптуры, иконы из бисера

– десятки работ представлены в фойе центра культуры. Причем есть мастера, которые первые свои работы сделали в зрелом возрасте. Так, заведующая Несвижского районного центра народного творчества бисероплетением начала заниматься, когда ей исполнилось 40. А сегодня ее работы выставляются на творческих форумах. «Для таланта нет предела» – сюжет в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 5 марта: Год науки в Беларуси
06 марта 2017 13:56

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 5 марта: Год науки в Беларуси

Декретный отпуск для отцов: белорусских пап могут освободить от работы в связи с рождением ребенка
06 марта 2017 13:28

Декретный отпуск для отцов: белорусских пап могут освободить от работы в связи с рождением ребенка

Готовимся к сезону мини-бикини: тренировка ног и ягодиц с Викторией Никитенко и солисткой группы «Топлесс»
06 марта 2017 12:42

Готовимся к сезону мини-бикини: тренировка ног и ягодиц с Викторией Никитенко и солисткой группы «Топлесс»