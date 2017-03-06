Декретный отпуск для отцов: белорусских пап могут освободить от работы в связи с рождением ребенка

Новости Беларуси. Белорусских пап могут освободить от работы в связи с рождением ребенка. Соответствующие поправки планируется внести в Трудовой кодекс. Вопросом об обязательном социальном отпуске для отцов занимается межведомственная рабочая группа. Таким образом, у мужчин появится законодательное право ухаживать за новорожденными вместе с мамами.

Каждая семья и сейчас может решить, кто пойдет в декрет с малышом. Правда, в 99% случаев обязанности по уходу за детьми берут на себя мамы.

Тем временем рождаемость в стране растет. В 2016 году в Беларуси появились на свет более 118 тысяч детей. Лидер по рождаемости – Минск. Белорусские загсы составили и топ-10 имен, которые родители чаще всего дают своим чадам. Так, девочек сейчас модно называть Аннами, Дарьями и Софьями. А у мальчиков популярны Александр, Артем, Дмитрий и Иван, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.