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До +36 и почти без дождей. Белорусов ждут самые знойные дни

28 июня 2022 07:30
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Новости Беларуси. Жара до 36 градусов и мало дождей. Такой прогноз до конца недели в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До +36 и почти без дождей. Белорусов ждут самые знойные дни-1

28 и 29 июня будут самые знойные дни. Но и в последующем температура воздуха будет выше климатической нормы. Не принесут особой прохлады и ночи: столбики термометров в основном будут находиться в пределах от 14 до 21 градуса. Что касается дождей, то они пройдут местами, кое-где с грозами. На северо-востоке страны станет прохладнее – на градусов 10 меньше, чем на юге, где стабильные +34-35 до конца нынешней недели.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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