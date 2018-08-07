До +31°С: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 8 августа

Новости Беларуси. Из-за жаркой погоды синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 8 августа.

Как сообщает Белгидромет, в среду в республике ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром в отдельных районах возможен слабый туман.

Ветер прогнозируется неустойчивый от 2 до 7 м/с.

Ночью воздух остынет до +11… +17°С, днём нагреется до +23… +28°С. По юго-западу столбик термометра будет показывать +29… +31°С.

Также метеорологи объявили жёлтый уровень опасности на 9 и 10 августа. На территориях Брестской и Гродненской областей температура воздуха будет достигать +30… +32°С.