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До +31°С: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 8 августа

07 августа 2018 11:49
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Новости Беларуси. Из-за жаркой погоды синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 8 августа.  

Как сообщает Белгидромет, в среду в республике ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром в отдельных районах возможен слабый туман.  

Ветер прогнозируется неустойчивый от 2 до 7 м/с.  

Ночью воздух остынет до +11… +17°С, днём нагреется до +23… +28°С. По юго-западу столбик термометра будет показывать +29… +31°С.  

Также метеорологи объявили жёлтый уровень опасности на 9 и 10 августа. На территориях Брестской и Гродненской областей температура воздуха будет достигать +30… +32°С.  

# Погода в Беларуси # общество

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