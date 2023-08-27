Дмитрий Воронюк: для молодёжи очень важно не вестись на поводу

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Подготовку XI Форума регионов обсудили на совещании у главы государства по актуальным вопросам развития Витебского региона. И нам есть что предложить партнерам. Он пройдет в Витебске летом следующего года. Успешность предыдущих белорусско-российских встреч, в частности юбилейного X Форума в Уфе, показывает серьезные перспективы и возможности такого международного и межрегионального сотрудничества. Президент акцентировал внимание на том, что эту уникальную площадку нужно расширять за счет приглашения участников из других стран.

Заместитель председателя Совета Республики принял участие в открытии международной специализированной экологической выставки ECOLOGY EXPO – 2023. На ней представлены разработки более 130 предприятий в области охраны окружающей среды, переработки вторсырья, новации белорусских ученых. В рамках мероприятия состоялась обширная выставочная деловая программа, проведены пленарные дискуссии, круглые столы, бизнес-встречи. Среди гостей выставки были представители свыше десятка стран.

Никита Рачиловский, СТВ:

Патриотизм, уверенность в будущем своей страны и желание сделать ее лучше. Вот главное, что должно быть у современной молодежи. Но как нам сохранить такое настроение у молодежи в мире, полном зла, фейков и неразберих? Именно об этом мы и поговорим. У нас в гостях член Совета Республики Дмитрий Воронюк.

Вы возглавляли главный пресс-центр II Игр стран СНГ. Расскажите, как проходила ваша работа, какие были наиболее яркие моменты с точки зрения прессы и что можно взять в проработку на будущее?

Дмитрий Воронюк, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

В рамках такого большого спортивного праздника работал пресс-центр II Игр стран СНГ. Очень важно, для чего он был создан – чтобы все средства массовой информации других стран, которые приехали к нам, могли себя комфортно здесь чувствовать. Что имеется в виду? Они могли работать в соответствующих точках пресс-центра, которые были в том числе на спортивных объектах, для них были созданы условия для доступа в интернет, были стационарные компьютеры. Если необходимо что-то распечатать, работали волонтеры, которые подсказывали, где, что и как находится. И транспорт – подвоз желающих в любые точки Беларуси. Конечно же, мы получили очень много самых положительных отзывов, потому что все гости, которые приехали в Минск, многие из них были впервые, были очень впечатлены и нашей природой, и гостеприимством, а самое главное, профессионализмом и организованностью. Поэтому команда Министерства информации, Министерства спорта, Министерства транспорта, наших местных распорядительных органов – районных и областных исполнительных комитетов – сыграли свою роль. Мы были практически круглосуточно все на связи с использованием всех современных технологий. И получилось сделать так, что гости из других стран подходили и благодарили, что он вовремя выдавали репортажи. Это здорово, и на будущее мы понимаем, что такие центры полезны и тот опыт, который наработан Министерством информации, будет использован и в последующие годы. Но нельзя сказать, что не было такого опыта, безусловно, в Беларуси проводились крупнейший мировые события. Можно сказать, мы на опыте тоже во многом действовали. Наш Президент в очередной раз доказал, какой он оратор – об интервью украинской журналистке Никита Рачиловский:

Совсем недавно наш Президент дал интервью украинской журналистке Диане Панченко. Поделитесь своим мнением насчет этого интервью. Дмитрий Воронюк:

Наш Президент в очередной раз доказал, какой он оратор, политик и как он о сложных вещах может говорить простым языком, чтобы каждый гражданин понял. Стоит отметить, с какими любовью и болью в сердце он говорил об Украине, о ее народе. Это действительно отзывалось в каждом из нас, кто смотрел интервью. Мы понимаем, насколько сам лично и он это переживает. А если переживает сам руководитель этой страны, политик такой величины, то все, что делается сегодня всеми нами, организационной структурой Беларуси, было направлено и сейчас направлено на мирное урегулирование, на поддержку народа Украины. И здесь вместе, в связке с Российской Федерацией мы должны все это обеспечить. Действительно получили очень многие ответы на вопросы, которые волновали нас, обычных людей.

Никита Рачиловский:

Удалось ли Диане Панченко раскрыть Президента с какой-то новой стороны? Дмитрий Воронюк:

Не думаю, что возможно какому-то журналисту с новой стороны раскрыть, потому что наш Президент открыт. Потому что любые журналисты приходили, из самых разных стран. Мы видим журналистов из Японии, Великобритании или были коллеги из Ближнего Востока – все разные, все пытаются что-то новое попробовать задать. Но наш Президент действительно оратор, у которого можно учиться, нарезать кусочки и смотреть, как он отвечает на те или иные вопросы, как он связывает эти нити между темами. Это очень важно и многим из нас в том числе, особенно, кто работает в журналистике, в политике, почерпнуть и научиться этому. Скорее наш Президент может раскрыть каких-то журналистов. В это больше мне верится. Молодых людей, которые покупают печатные СМИ, практически нет Никита Рачиловский:

Как модно сейчас говорить, в тренде ли сегодня традиционные средства массовой информации и как они завлекают внимание аудитории, в первую очередь молодежи?

Дмитрий Воронюк:

Первый момент – понятийный: что мы понимаем под традиционными СМИ. Телевидение, радио, печатные СМИ. Если говорить о телевидении, да, быть может, нет специальной кнопки, где мы просто каналы перещелкиваем, но на видеохостингах мы 100 % смотрим. Если тема интересная, животрепещущая, если это и шоу какое-то, получается, телевидение проникает в каждый дом, молодежь это смотрит. Либо на своем смартфоне, либо через приложение. Здесь нам получается где-то достучаться. Далее радио. Кто-то говорит, что сегодня абсолютно оно не нужно. Тем не менее в машине, кто-то в такси, кто-то в транспорте в наушниках радио иногда включает. Соответственно, радио присутствие есть. Печатные СМИ. Да, здесь предстоит работа. Для молодежи есть специальные СМИ, все это есть, но сегодня есть своя ниша читателей печатных СМИ, кому это непосредственно интересно. Практически нет таких молодых людей, которые приходят специально в киоск, чтобы купить и почитать. На самом деле они есть, мы проводили исследования. Но их очень мало, действительно. Говорит ли это в целом о тренде, что печатные СМИ не так популярны – очень сложно, потому что в некоторых европейских странах, наоборот, мы замечаем бум и рост печатных СМИ. Поэтому мы и не отказываемся от этого, поэтому они всегда будут. Но новые формы нужно предлагать для них. Сегодня практически у каждого печатного СМИ есть своя электронная версия, причем как платная, так и бесплатная. По сути, если тебе это интересно, ты всегда это изучишь. Если, например, освещать какие-то темы, которые нравятся молодежи, то они будут покупать. Никита Рачиловский:

Тем более перспективы. Газеты – это настоящий архивный документ, его не отредактируешь, задним числом не изменишь. То, что было напечатано (мнение, комментарий, событие), остается. И потом в будущем его можно будет изучить и предложить для освещения какого-то исторического события. Дмитрий Воронюк:

Безусловно. Есть даже коллекционеры определенных печатных СМИ, среди молодежи в том числе. Люди коллекционируют эти номера, заказывают. «Везде заложена какая-то идеология» Никита Рачиловский:

На ваш взгляд, какие сегодня ценностные ориентиры у нашей молодежи и как средства массовой информации могут повлиять на них?