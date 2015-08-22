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Дмитрий Рябов: В конце августа нас ожидает по-настоящему летняя погода

22 августа 2015 12:03
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Новости Беларуси. А в Беларуси погоду определяет скандинавский антициклон: сухо и тепло — такой прогноз не только на выходные. После непродолжительной  прохлады в стране  установится по-настоящему летняя погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале следующей недели ожидаются небольшие осадки. Ближе к выходным на всей территории страны столбик термометра днём застынет на отметке в 26-29 градусов тепла.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра:
В начале недели (понедельник – вторник) без осадков, дневная температура будет +23 ºC - +29ºC, а по югу до +30 ºC. А в среду – четверг через нашу территорию будет проходить малоактивный атмосферный фронт на фоне высокого атмосферного давления, поэтому в отдельный районах ожидаются небольшие кратковременные дожди. В конце лета нас ожидает по-настоящему летняя погода. Преобладающая температура воздуха в выходные дни - +23 ºC - +29ºC. 

# общество # Погода в Беларуси # Дмитрий Рябов

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